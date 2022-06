Se redeschide circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan

CNAIR anunţă că, miercuri, începând cu ora 08:00, se va deschide circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan (DN 7C), între km 104+000 (Piscu Negru) şi km 130+800 (Cabana Bâlea Cascadă), pentru toate categoriile de autovehicule.

"CNAIR a reuşit în acest an, printr-un efort susţinut şi cu ajutorul condiţiilor meteo favorabile, să efectueze lucrările necesare pentru curăţarea şi pregătirea drumului cu două săptămâni mai devreme faţă de termenul obişnuit, respectiv 1 iulie", a transmis CNAIR, într-un comunicat de presă. Reprezentanţii companiei au făcut, marţi, inspecţia pe DN7C - Transfăgărăşan în vederea deschiderii circulaţiei inclusiv pe tronsonul închis în sezonul rece. În acest an, drumarii au reuşit să cureţe şoseaua cu două săptămâni mai repede decât de obicei. În mod normal, traficul se relua pe DN 7 C la 1 iulie, informează news.ro.