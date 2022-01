Serul e la fel de "eficient" ca apa de ploaie: Vaccinat cu schemă completă Nicolae Botgros a făcut a doua oară Covid!

Nicolae Botgros s-a infectat cu coronavirus pentru a doua oară, deși este vaccinat cu schemă completă. Dirijorul orchestrei Lăutarii din Chișinău se află acum în carantină la domiciliu și se simte bine.

În trecut, acesta a mai avut coronavirus și a stat aproape o lună de zile în spital, având o formă gravă. Ulterior, s-a vaccinat, însă asta nu l-a scutit de reinfectare. "Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult! A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină", a mărturisit Nicolae Botgros.