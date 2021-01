Serviciile secrete: Numărul real al îmbolnăvirilor e cu 50% mai mare in Italia. In Romania ar fi cel putin cu 100%

Cazurile de infectare cu noul coronavirus în Italia sunt cu circa 50% mai numeroase decât cele detectate şi comunicate zilnic, potrivit unui raport al serviciilor secrete italiene, prezentat guvernului de la Roma.

In acelasi timp, in Romania, care nu testeaza nici pe sfert cat se testeaza in peninsula, rapoarte de studii bazate pe modele matematice arata ca sunt cu aproximativ 100% mai multe infectii decat cele raportate, adica un numar dublu fata de cel anuntat oficial. Raportul serviciilor secrete italiene arata ca estimarile din Romania, coreland studiile ar putea fi reale.



În conformitate cu rezultatele acestui raport, publicat de cotidianul La Repubblica, numărul cazurilor zilnice de îmbolnăvire cu coronavirus ar fi în realitate cu între 40% şi până la 50% mai mare decât bilanţul oficial, stabilit la circa 15.000 de contagieri pe zi. ''Numărul total al persoanelor infectate este subestimat din cauza reducerii drastice a numărului de teste efectuate, care s-a produs la jumătatea lunii noiembrie a anului 2020'', menţionează raportul.

Potrivit documentului citat, ''la o analiză a situaţiei din unităţile de terapie intensivă în ultima parte a anului (trecut), se poate deduce că a existat o fază de recrudescenţă a epidemiei la jumătatea lunii decembrie'', care însă nu a fost detectată şi contabilizată în bilanţurile naţionale din cauza numărului mic de teste realizat în acea perioadă.

Cu puţin înainte de Crăciun, curba îmbolnăvirilor a reînceput să crească, iar dovada o reprezintă faptul că numărul de pacienţi de la terapie intensivă nu a scăzut, aşa cum era de aşteptat: cifra s-a menţinut stabilă, oscilând în jurul a 2.580 de cazuri. Un alt aspect care afectează calculul este că, la început, doar testele de tip PCR erau luate în considerare la alcătuirea bilanţului, însă ulterior Ministerul Sănătăţii a admis şi testele rapide, motiv pentru care indicele de contagiere a scăzut vertiginos.

Directoarea departamentului de boli infecţioase din cadrul Institutului Superior de Sănătate, Paola Stefanelli, a confirmat că bilanţul avansat în raport ''este posibil'', deoarece ''în cadrul sistemelor de monitorizare există adesea un număr subestimat de cazuri care în mod normal ar trebui diagnosticate şi notificate''. Pentru directorul Departamentului de Microbiologie a Universităţii din Padova şi unul dintre cei mai cunoscuţi epidemiologi din Italia, Andrea Crisanti, estimarea făcută în raportul serviciilor secrete italiene, potrivit căreia numărul real al infecţiilor ar fi aproape dublu faţă de cel detectat, ''este corectă''.

''Cred că este (o estimare) realistă. Potrivit raportului, am avea de fapt circa 30.000 de cazuri (de infectare) pe zi, ceea ce este rezonabil, ţinând cont totodată şi de numărul de morţi pe care l-am înregistrat'', a declarat Crisanti la postul Sky tg4. Epidemiologul italian a subliniat totodată că ''numărul de cazuri de coronavirus depinde şi de tipul de test realizat. Dacă foloseşti un instrument puţin sensibil este evident că unele dintre cazuri se pierd. Dacă apoi numeri testele care se fac în farmacii este evident că totul este distorsionat, pentru că în urma acestor teste rezultatele negative sunt mai multe decât în cazul testelor moleculare'' de tip PCR.