Si Toni Grebla a fost achitat. Decizia e definitiva

Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi achitarea secretarului general al Guvernului, Toni Grebla. Decizia este definitiva si a fost luata cu majoritate de voturi.

A existat si opinie separata, in sensul condamnarii lui Toni Grebla la 2 ani inchisoare pentru trafic de influenta si a afaceristului Ion Barcina la 2 ani pentru cumparare de influenta. ICCJ amanase deja de 3 ori sentinta in acest caz.

Procesul s-a aflat in faza de apel, dupa ce, pe 11 mai 2018, un complet de trei judecatori de la instanta suprema l-a achitat pe Toni Grebla pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii, potrivit Agerpres.

In acelasi dosar, au fost achitati oamenii de afaceri Ion Bircina si Mihai Prundianu, dar si Gheorghe Grecu si Victor Dolghi.

DNA sustinea ca, in perioada 2010 - 2015, Toni Grebla, aflat in exercitarea functiilor de senator (2010 - 2013) si judecator la Curtea Constitutionala (2013 - 2015), a pretins si primit de la omul de afaceri Ion Bircina, cu titlu de foloase necuvenite, folosinta gratuita, service-ul si asigurarea pentru un autoturism marca BMW Seria 5, in echivalent de 56.070 de euro.

De asemenea, Toni Grebla este acuzat ca ar fi primit folosinta gratuita a unui post telefonic inregistrat pe o firma, in cuantum de 24.648 lei; suma de 1.200 de lei; materiale electorale pentru campania privind alegerile parlamentare din 2012 pentru lipirea a 20.000 de afise si alte materiale electorale, in cuantum total de 8.973 lei.

In schimbul acestora, potrivit procurorilor, Grebla i-ar fi promis lui Bircina ca va interveni si va determina functionari publici - din cadrul societatilor si companiilor nationale cu capital de stat, ministere, autoritati publice centrale si locale - sa indeplineasca si sa urgenteze realizarea unor acte ce intrau in atributiile de serviciu ale acestora, astfel incat firmele controlate de Bircina (cu interese in domenii de activitate diversa - energie, transport fier vechi) sa obtina contracte comerciale sau alt tip de facilitati comerciale.

Potrivit DNA, in perioada 2008 - 2012, punctual in legatura cu campaniile electorale din 2008 si 2012, Grebla a primit foloase electorale necuvenite in cuantum total de 100.000 euro (cate 50.000 de euro per campanie) de la Ion Bircina, in schimbul promisiunii de a interveni si a determina functionari publici sa urgenteze realizarea unor acte ce intrau in atributiile acestora de serviciu in folosul firmelor controlate de Bircina.

Totodata, in perioada 2009 - 2015, Toni Grebla ar fi pretins si primit, direct si indirect, de la Mihai Prundianu, mai multe foloase necuvenite in cuantum total de 481.276 lei, din care: 360.269 lei reprezentand investitii in curs consemnate in lista activelor unei societati comerciale (un tractor cu remorca si marfa aflata in custodie, respectiv contravaloarea a 80 de struti, materiale de tip tamplarie PVC si alte materiale de constructie pentru reabilitarea cladirilor unei ferme din judetul Gorj); 121.007 lei, reprezentand cheltuielile salariale pentru sase angajati, in perioada 2011 - 2015, pe firma Camera de Comert si Industrie Romania - Japonia (care lucrau in realitate la o ferma din Buduhala - Telesti).

In schimb, Grebla ar fi promis ca va interveni si va determina functionari publici din cadrul companiilor si societatilor nationale, respectiv autoritati publice centrale si locale, in folosul firmelor controlate de Prundianu, cu interese in domeniul energiei.