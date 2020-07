Sinucideri învăluite în mister la baza ieşeană a BlueAir. O poveste amară de viaţă

Însoţitorul de zbor de la Blue Air care era căutat de pe 1 iulie a fost găsit spânzurat în pădurea de la pârtia de schi, de pe Sărărie. Băiatul în vârstă de 24 de ani, Robert Ştefan Cepăreanu, a fost găsit de către poliţişti şi jandarmi, după căutări îndelungate. Acesta avea telefonul la el, însă era descărcat. Tânărul era mort de cel puţin o zi.

„Este al doilea însoţitor de zbor Blue Air, pe baza Iaşi, care în mai puţin de un an recurge la un astfel de gest. Ambii mi-au fost colegi, am zburat în echipaj cu ei, am mâncat laolaltă, am glumit şi am povestit de-ale fiecăruia, iar astfel de veşti mă mâhnesc profund... Deşi pe un zbor de Köln, Robert devenise subiect de amuzament pentru alţi foşti colegi (fiindcă purta şosete albe la uniformă şi provenea dintr-o familie foarte mo­destă), îmi amintesc că m-am întors acasă în acea seară şi am plâns pentru acel copil... era un tânăr cu foarte mult bun-simţ, cum rar mi-era dat să văd acolo, foarte respectuos, responsabil şi muncitor. Va rămâne mereu în amintirea mea ca fiind copilul cu zâmbetul pe buze, chiar şi atunci când îmi spunea povestea sa de viaţă, una cel puţin amară... Dumnezeu să te ierte, copil blând şi bun!", ne-a spus o fostă colegă de serviciu a băiatului.

„La data de 2 iulie, poliţiştii Secţiei 2 Iaşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că în data de 1 iulie, Cepăreanu Robert Ştefan, de 24 de ani, a plecat de la domiciliul său din municipiul Iaşi şi nu a mai revenit. Acesta avea 193 centimetri înălţime, 73 de kilograme, ten deschis, faţă pătrată, păr brunet, cu bucle, ochi căprui, fără semne particulare. La data plecării, acesta era îmbrăcat cu un tricou negru, pantaloni scurţi negri cu motiv floral alb, pantofi sport de culoare negru cu roşu şi purta un ghiozdan negru cu roşu", au anunţat poliţiştii în urmă cu două zile. Potrivit reprezentanţilor poliţiei, tânărul trebuia să se prezinte la serviciu în ziua de joi.