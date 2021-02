Societatea civilă reacționează la atacurile anti-ortodoxe din mall: Solicităm înlăturarea acelor imagini si prezentări batjocoritoare

Mall-ul AFI Cotroceni a decis să găzduiască o expoziție anti-ortodoxă, în care simboluri religioase creștine sunt batjocorite. Prima reacție a societății civile vine de la NeamUnit România, care cere înlăturarea imediată a imaginilor care aduc atingere libertății religioase.

"Ne declarăm indignarea față de prezentarea religiei ortodoxe si a Bisericii Ortodoxe Române ca fiind un " kitch " atât credința cât și credincioșii fiind prezentați intr-o manieră batjocoritoare in incinta AFI Cotroceni care găzduiește o " expoziție " a " kitchului".

Solicităm conducerii AFI COTROCENI imediata înlăturare a acelor imagini si prezentări batjocoritoare, Sfânta Cruce fiind inclusiv in titlul expozitiei prezentată ca fiind un obiect kitch'os bagatelizat in prezentare chiar in titlu.

Vă asteptam la mall Cotroceni cu plangeri catre conducerea magazinului si alte actiuni până la înlăturarea totală a imaginilor si titlui care prezinta credinta ortodoxă si simbolurile credinței intr-un mod Jignitor.

Solicităm demisia celor responsabili care au permis ca această prezentare ofensatoare să aibă găzduire in interiorul Mall Cotroceni, la patinoar.", este mesajul postat de NeamUnit.