Spectacol de zile mari: Lavinia Șandru, De Dragobete, Despre dragoste, cu dragoste

"Despre dragoste, cu dragoste" este un spectacolul care se joacă de trei ani de zile pe marile scene ale României, și are scenariul și regia artistică semnate de Ada Lupu Hausvater.

Invitați ai Teatrului Național în acest spectacol sunt actrița Lavinia Șandru și cunoscuții muzicieni Andrei Păunescu și Emeric Imre. Cei trei se alătură actorilor Teatrului Național - Ion Rizea, Claudia Ieremia, Alina Ilea, Cătălin Ursu, Ana Maria Cojocaru, Matei Chioariu, Bogdan Spiridon, Mălina Petre, Ana Maria Pandele Andone, Alecu Reus, Mirela Puia, Cristian Szekeres, Andrei Chifu, Iuliana Crăescu, Flavia Giurgiu, Paula Maria Frunzetti, Roberta Popa și Cristina König.

Spectacolul de lirică românească "Despre dragoste, cu dragoste" este, înainte de toate, o întâlnire, un moment de bucurie și de pace, o gură de oxigen, întrucât în fiecare clipă avem nevoie de zâmbet și de emoție împărtășită pentru sănătatea sufletului fiecăruia dintre noi. Avem nevoie de unitate, de umanitate, de frumos.

"Am început acest spectacol în perioada pandemiei, în dorința de a vorbi despre noi. Eu cred că natura umană înseamnă poezie, înseamnă sensuri necunoscute pe care le decriptăm ascultându-le, auzindu-le, acordând timp cuvântului. Cuvânt înseamnă emoție", a declarat Ada Lupu Hausvater, scenarist și regia artistic al spectacolului, dar și director al Teatrului Național din Timșoara.

"Tudor Arghezi spunea că <în iubire, totul se schimbă, toate devin însemnate: dintr-un nimic se naște un colos>. Un mare adevăr a spus marele Arghezi. De Dragobete, și nu numai trebuie să oferim iubire. Iubire de țară, de popor, de neam, de tot ce înseamnă bine și frumos. Să ai acea ambiție să poți să obții rezultate nu doar pentru tine, în echipă, în comunitatea din care faci parte. Dacă fiecare am putea avea o contribuție cât de mică la spiritul acesta de dragoste, de patriotism, am putea ajunge foarte departe", a declarat Lavinia Șandru, la finalul spectacolului, mulțumind din suflet colegilor din PUSL că i-au fost alături.

În sala Teatrului Național din Timișoara s-au aflat și colegii de partid ai Laviniei Șandru, membrii PUSL din Transilvania, primul partid din România care are un departament dedicat pentru Transilvania.

"Am avut plăcerea de a o vedea pe Lavinia Șandru, în postura de actriță, nu numai în postura de șefă a departamentului de comunicare. O felicit pentru tot ceea ce a face", a declarat liderul PUSL Timișoara, Titus Bojin, adăugând că speră ca Lavinia Șandru să se numere printre viitorii europarlamentari.

"Îmi este un om foarte drag, o prietenă foarte dragă, mai mult decât colegă, este actriță de excepție, o mamă de excepție, o femeie de excepție, ce să zic totul la superlativ", a declarat Raluca Bugnar, liderul Departamentului pentru Transilvania al PUSL.