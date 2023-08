Starul rock Carlos Santana critică transsexualitatea: "Un bărbat e un bărbat, o femeie e o femeie. Aste e tot!" VIDEO

Celebrul star rock Carlos Santana a stârnit indignarea stângii în această săptămână după ce a subliniat că sexualitatea umană este, de fapt, binară.

Săptămâna aceasta, un videoclip a devenit viral pe internet, în care Santana, în vârstă de 76 de ani, a remarcat în timpul unui concert Hard Rock Live la Etess Arena din Atlantic City, New Jersey, că, "atunci când Dumnezeu ne-a făcut pe tine și pe mine, înainte de a ieși din pântecele mamei, știi cine ești și ce ești".

Popularul muzician mexicano-american, cunoscut pentru stilul său unic de chitară și pentru numeroasele sale cântece de succes, printre care "Oye Como Va", "Black Magic Woman" și "Smooth" (și care a tras un semnal de alarmă pentru că a afirmat că comunică cu îngerul "Metatron" pentru inspirație), a spus publicului său că "o femeie este o femeie și un bărbat este un bărbat. Asta e tot."

"Mai târziu, când crești, vezi lucruri și începi să crezi că ai putea fi ceva care, sună bine, dar știi că nu este corect", a spus chitaristul.

Susținătorii ideologiei transgender au reacționat cu groază la comentariile lui Santana. Mass-media au catalogat observațiile evidente ca fiind un "discurs bizar anti-trans" și o "diatribă la întâmplare".

Joi, muzicianul a precizat pe pagina sa de Facebook. "Îmi dau seama că ceea ce am spus a rănit oamenii și nu asta a fost intenția mea", a spus Santana în declarație. "Energia conștiinței generează propriul său gen. ura naște ură. dragostea naște dragoste. Aceasta este planeta liberului arbitru și toți am primit acest dar", se mai spune în declarație. "Acum voi urmări acest obiectiv de a fi fericit și de a mă distra și pentru ca toată lumea să creadă ce vrea și să urmeze în inimile voastre fără teamă."

