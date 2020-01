Structura anului școlar 2020-2021 a fost lansată în dezbatere publică: Când începe școala și care sunt vacanțele elevilor

Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi, 6 ianuarie 2020, în dezbatere publică proiectul de ordin de ministru privind structura anului școlar pentru 2020 - 2021.

Anul școlar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)

Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

‚‚Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună.", a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021)

Vacanța intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021)

Vacanța de primăvară

Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)

Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)

Vacanța de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera teologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel'' se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2020-2021 este supus dezbaterii publice. Toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro.