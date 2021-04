Studiu israelian: Tulpina sud-africana a coronavirusului anuleaza mult din protectia vaccinului cu ARN mesager

Tulpina coronavirusului descoperita in Africa de Sud poate anula protectia vaccinului de la Pfizer/ BioNTech pana la un punct, a aratat un studiu recent israelian, desi in aceasta tara prezenta mutatiei este scazuta iar datele nu au fost analizate si de alti specialisti, conform Reuters.

Studiul, publicat sambata, 10 aprilie, a comparat starea de sanatate a 400 de persoane testate pozitiv cu Covid-19, la 14 zile sau mai mult dupa ce au primit una sau doua doze ale serului, fata de acelasi numar de pacienti nevaccinati care aveau boala. Cele doua grupe aveau aceeasi varsta si sex. Varianta sud-africana, B.1.351, a fost descoperita la 1% din toti cei bolnavi studiati, potrivit Universitatii Tel Aviv, care a colaborat cu cel mai mare furnizor de servicii medicale din tara, Clalit. Dar printre pacientii care au primit doua doze de vaccin s-a constatat ca rata infectiei era de opt ori mai mare decat a celor neimunizati - 5.4% fata de 0.7%.

Una dintre concluzii este ca acest vaccin este mai putin eficient impotriva variantei sud-africane, comparativ cu prima forma a virusului si cu cea identificata in Marea Britanie, care este foarte raspandita in Israel, potrivit cercetatorilor. "Am descoperit o rata disproportionat mai mare a variantei sud-africane in randul persoanelor vaccinate cu a doua doza, comparativ cu grupul de nevaccinati. Asta inseamna ca varianta sud-africana este capabila, pana la un punct, sa anuleze protectia vaccinului", a spus Adi Stern de la Universitatea din Tel Aviv.

Cercetatorii au avertizat cu privire la rezultatele cercetarii, intrucat au studiat un numar redus de persoane, pentru ca in Israel nu sunt multe cazuri cu aceasta varianta. Ei au mai spus ca studiul nu si-a propus initial sa arate efectul unui vaccin impotriva oricaror forme de coronavirus, fiind vizati pacienti deja testati pozitiv cu Covid-19, nu rata generala a infectiilor. Pfizer si BioNTech nu au dat un raspuns. Companiile au spus la 1 aprilie ca vaccinul lor are o eficacitate de 91% pentru prevenirea Covid-19, citand studii proprii recente in care au fost implicati voluntari timp de aproape sase luni.

In ceea ce priveste varianta sud-africana, cercetatorii au spus ca printre cei din grupul de 800 de voluntari din Africa de Sud, unde B.1.351 este raspandita, au fost noua cazuri de Covid-19, toate la participanti care au primit placebo. Din cele noua cazuri, sase au fost la indivizi infectati cu varianta sud-africana. Unele studii anterioare au indicat faptul ca injectia Pfizer/BioNTech este mai putin efecienta impotriva formei B.1.351 in comparatie cu alte variante ale coronavirusului, oferind totusi o protectie consistenta. In timp ce rezultatele studiului pot ingrijora, prevalenta scazuta a tulpinii sud-africane este incurajatoare, spune Stern.

"Chiar daca varianta sud-africana poate anula efectul vaccinului, nu s-a raspandit atat de mult in randul populatiei", a precizat Stern, adaugand ca varianta britanica poate "bloca" raspandirea tulpinii sud-africane. Aproape 53% din populatia de 9,3 milioane a Israelului a primit ambele doze de vaccin Pfizer. Israelul si-a redeschis recent economia, in contextul in care rata imbolnavirilor, cazurile grave si numarul celor spitalizati au scazut foarte mult. O treime dintre israelieni au sub 16 ani, ceea ce inseamna ca nu sunt inca eligibili pentru vaccinare.