Studiu în România: părinții cred că cel mai mare pericol pentru copii îl reprezintă folosirea excesivă a tehnologiei și a internetului

Românii consideră că utilizarea excesivă a tehnologiei și a internetului reprezintă cea mai mare primejdie la adresa copiilor, rezultă din cel mai recent studiu Reveal Marketing Research despre evaluarea situației copiilor din România, trimis pe adresa redacției.

Astfel, 59% dintre părinții români cred că excesul de ecrane este cel mai mare pericol la care sunt expuși copiii în prezent, 52% cred că expunerea în mediul online și 43% violența din mass-media. În plus, 63% dintre părinții români sunt dispuși să plătească suplimentar pentru a-și sprijini copiii în accesarea diferitelor domenii de interes.

Studiul mai arată că părinții văd preadolescența (6-12 ani) și adolescența (13-18 ani) ca fiind cele mai vulnerabile perioade pentru a cădea pradă dependenței de mediul virtual și ecrane, pe când în cazul copiilor sub 5 ani siguranța fizică înregistrează valori semnificativ mai mari.

Principalele măsuri pentru a proteja copiii de aceste pericole sunt conversațiile și educația despre siguranța online (46%), limitarea timpului petrecut pe internet (46%), petrecerea timpului în aer liber (45%), supravegherea constantă (37%) sau verificarea și setarea unor filtre de conținut (32%).

În cazul copiilor sub 5 ani, supravegherea constantă este mai des întâlnită (56% vs. 46% din totalul eșantionului). În cazul copiilor între 4-12 ani, există în mai mare măsură limite clar stabilite ale timpului petrecut pe internet (63% vs. 46% din totalul eșantionului), pe când în cazul adolescenților, între 13-18 ani, primează ca importanță discuțiile și educația despre siguranța online (57% vs. 46% din totalul eșantionului).

În condițiile în care sunt tot mai multe semnale de alarmă ale părinților și specialiștilor cu privire la expunerea copiilor la tehnologie, Ministerul Educației pare să meargă înainte cu planurile de digitalizare a școlii.

De la ecrane gigant care ar urma să înlocuiască tablele clasice, la dotarea elevilor cu tablete și introducerea de materii noi. Primarul Sectorului 6 a propus interzicerea telefonului mobil în școlile de stat, așa cum este în unele școli private.

Una dintre activitățile zilnice ale copiilor este petrecerea timpului în mediul online, 49% dintre copii petrecând în medie între 1-3 ore pe zi utilizând internetul, într-o măsură semnificativ mai mică copiii sub 3 ani (32%). Timpul petrecut online crește o dată cu înaintarea în vârstă. Astfel, mai mult de o treime dintre adolescenți (13-18 ani) utilizează internetul mai mult de 3 ore pe zi (37% vs. 26% din totalul eșantionului).

Principalele activități pe care le au copiii în mediul virtual sunt vizionarea de videoclipuri și conținut media (56%), în special adolescenții între 13-15 ani (72%), navigarea pe internet și căutarea de informații (52%), într-o măsură semnificativ mai mare copiii din mediul urban (54% vs. 45% mediul rural), jocurile online (49%), preferate cu precădere de către copiii din ciclul primar și gimnazial cu vârste între 6-15 ani (63%), socializarea online cu prietenii (48%), în special în cazul adolescenților între 13-18 ani (63%) sau accesarea diferitelor platforme de învățare online (29%), cu precădere utilizate de adolescenții între 16-18 ani (38%).