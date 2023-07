Sunt Nephilimii cheia misterului OZN-urilor? VIDEO

Explorarea Nephilimilor și legătura lor cu OZN-urile a fost mult timp un subiect de fascinație și speculații. De la textele biblice antice până la aparițiile și revelațiile din zilele noastre, acest subiect enigmatic a captat atenția multora.

Este adesea respins sau trecut cu vederea din cauza lipsei de înțelegere sau a unei viziuni seculare asupra lumii. Deși autorul premiat, cineastul și specialistul recunoscut la nivel internațional în Nephilim, L.A. Marzulli, spune că pentru creștinul logic, totul poate părea straniu, este într-adevăr foarte real.

Călătoria în acest tărâm a început pentru mulți, inclusiv pentru Marzulli, cu cartea revoluționară, The Omega Conspiracy: The Last Assault Satan's Last Assault on God's Kingdom, de I.D.E. Thomas. Această carte a făcut lumină asupra Nephilimilor, a originilor lor și a impactului profund pe care l-au avut asupra istoriei umane. "De fapt, a fost acum 30 de ani când am început să mă adâncesc în această carte și mi-a schimbat literalmente viața", spune Marzulli.

Inspirat de lucrarea doctorului Thomas, Marzulli s-a întâlnit cu Thomas de mai multe ori în anii care au urmat, iar Marzulli a pornit în căutarea descoperirii adevărului din spatele Nephilim și a legăturii lor cu OZN-urile. Thomas a murit de leucemie în 1996, dar munca sa continuă să trăiască prin Marzulli în cărți și filme. Marzulli a scris Pe urmele Nefilimilor: Giant Skeletons and Ancient Megalithic Structures (Schelete gigantice și structuri megalitice antice) în 2014, descrisă pe Amazon ca fiind "direct din paginile Bibliei". Marzulli a produs, de asemenea, mai multe filme pe această temă.

"Dacă ar putea vedea ce am făcut noi cu lucrarea lui, cred că (Thomas) ar fi pur și simplu uimit", spune Marzulli. "Știu că ar fi mândru. Domnul a început cu adevărat să accelereze lucrurile cu asta chiar în jurul anului 2000, când a început să se schimbe cu adevărat."

În centrul explorării lui Marzulli și a echipei sale se află Geneza 6, unde uniunea dintre "fiii lui Dumnezeu" și "fiicele omului" a dat naștere Nephilimilor. Deși acest pasaj este adesea respins ca o poveste fantastică, o examinare mai atentă dezvăluie o realitate spirituală mai profundă.

Termenul "fiii lui Dumnezeu" se referă în mod constant la ființe angelice în întreaga Biblie, făcând legătura între fenomenul OZN și vechii Nephilim. Dar Geneza 3:15, cea mai veche și una dintre cele mai cunoscute povestiri din Biblie, este cea despre care Marzulli spune că este "punctul de legătură", sau baza întregii discuții despre Nephilim.

Înțelegerea Genezei 3:15 este crucială pentru a înțelege lupta cosmică în curs de desfășurare între urmașii femeii și urmașii balaurului. Această bătălie culminează în persoana lui Iisus Hristos, Mesia. Prezența lui Hristos preîncarnat în grădină și declarația Sa către șarpe au prefigurat misiunea Sa răscumpărătoare pe Pământ. Războiul dintre bine și rău, inițiat de incursiunea nefilimilor, pregătește terenul pentru întreaga narațiune biblică.

"În Geneza 3:15, Adam și Eva tocmai au dat-o în bară", spune Marzuilli. "Balaurul este aici. Eva vorbește despre un balaur sau un șarpe, sau orice altceva, și nu este deloc luată prin surprindere de el. Este ceva normal. Deci ceea ce este interesant este că Adam și Eva sunt aici... și dacă balaurul este acolo, Hristos preîncarnat este în grădină și se uită la dragoni și spune că urmașii voștri vor fi în război, în dușmănie, cu urmașii femeii. Cel care va ieși din femeie vă va zdrobi capul, îi veți zdrobi călcâiul. Asta e tot. Este un război al semințelor. Este un război între urmașii balaurului și urmașii femeii, care în cele din urmă vor fi Mesia, care, desigur, este Isus."

Progresând în istorie, spune Marzulli, ecourile influenței Nephilimului sunt descoperite în diverse evenimente. De la orașele corupte Sodoma și Gomora până la enigmaticul Turn Babel, contaminarea lor genetică se răspândește. Chiar și în timpurile moderne, practicile și ritualurile oculte, inclusiv componentele sexuale, sugerează manipularea și inițierea continuă de către forțele întunecate.

Când vine vorba de Nephilim, una dintre descoperirile semnificative în acest domeniu este descoperirea unor cranii alungite în regiunea Paracas din Peru. Aceste cranii prezintă anomalii genetice distincte care sfidează explicațiile convenționale, cum ar fi deformarea craniană.

Cercetătorii, printre care se numără și antropologul Rick Woodward, susțin că aceste anomalii indică o manipulare genetică din partea Nephilim. Analizele genetice ale craniilor din Paracas au scos la iveală haplogrupuri din Orientul Mijlociu, Europa de Est și Marea Baltică, punând în discuție narațiunile istorice stabilite.

În timp ce perspectiva creștină carismatică asupra Nefilimilor și a OZN-urilor poate fi diferită de interpretările seculare, ea oferă o înțelegere unică și întemeiată spiritual a acestor fenomene. Recunoscând fundamentul biblic și războiul spiritual în curs de desfășurare, dobândim o perspectivă asupra misterelor care au captivat omenirea timp de secole.