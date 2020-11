Tanara ucisa si incendiata in Giurgiu locuia cu criminalii. Anchetatorii spun ca femeia practica prostitutia

Detalii teribile despe moartea tinerei ucise si incendiate pe un camp din Giurgiu. Potrivit anchetatorilor, Mihaela Sabina Mircea (32 de ani) practica prostitutia si locuia in aceeasi casa cu presupusii ei criminali. Oamenii legii spun ca au gasit masina cu care a fost transportat cadavrul.

Trei suspecti au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa ce marti seara, 17 noiembrie, doua femei si un barbat au fost dusi la Parchetul Tribunalului Giurgiu, pentru audieri. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, Mihaela Sabina Mircea, mama unui copil de opt ani, ar fi fost ucisa in casa unde locuia cu presupusii criminali. "Ca urmare a vizionarii si analizarii minutioase a camerelor de supraveghere coroborat cu declaratiile martorilor audiati in cauza si alte probe administrate a fost identificat autoturismul cu care a fost transportat geamantanul in care se afla corpul victimei

La data de 17.11.2020, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu impreuna cu ofiteri de politie din cadrul IGPR - Directia de Investigatii Criminale si IPJ Giurgiu - Serviciul de Investigatii Criminale au efectuat mai multe perchezitii domiciliare in vederea identificarii locului in care a decedat victima si completarii probatoriului. Cu aceasta ocazie a fost ridicat autoturismul mai sus mentionat. S-a stabilit ca victima practica prostitutia, locuia impreuna cu autorii, iar mobilul faptei de omor a constat in neintelegeri intervenite intre acestia in interiorul locuintei.

Au fost audiate in cauza mai multe persoane, iar fata de trei dintre acestia s-a dispus continuarea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor calificat si profanare de cadavre, luandu-se masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentate judecatorului de drepturi si libertati cu propunerea de arestare preventiva".