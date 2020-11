Teza ar putea fi inlocuita cu o evaluare sumativa. Precizarile unui secretar de stat din Ministerul Educatiei

Secretarul de stat in Ministerul Educatiei si Cercetarii Luminita Barcari a declarat, luni, ca exista varianta eliminarii tezei si inlocuirea acesteia cu o "evaluare sumativa" care sa fie notata normal, avand in vedere ca sunt trei scenarii de desfasurare a cursurilor ca urmare a masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19 si trebuie sa se asigure elevilor sanse egale.

Ea a precizat ca problema apare in cazul elevilor care invata online. "Pentru scolile care functioneaza in scenariul verde nu se pune problema, aceasta evaluare sumativa - lucrare scrisa la disciplina respectiva - poate fi data in conditii normale. In scenariul galben, evident, in momentul in care se intorc in scoala elevii care au invatat online pot sustine aceasta lucrare scrisa cu acelasi tip de itemi folositi pentru cealalta jumatate de clasa. Problema se pune acolo unde copiii sunt in scenariul rosu", a explicat secretarul de stat, intr-o conferinta de presa.

Barcari a adaugat ca Ministerul Educatiei are in vedere organizarea de webinare la care profesorii sa invete cum ar putea sa evalueze in mediul online. "Varianta este ori sa mergem in continuare (...) pe teza, doi sa inlocuim teza, pentru ca nu putem aplica in mod discriminatoriu: ori da toata lumea teza, ori nu da nimeni. Deci, ori sa inlocuim acest tip de evaluare scrisa cu o evaluare sumativa, dar care sa fie notata normal, nu sa aiba ponderea pe care o are teza in mod normal - 25% din medie. Exista si varianta eliminarii tezei si inlocuirea cu aceasta evaluare sumativa. (...) Nu este o decizie simpla. Pana la urma, elevul trebuie sa fie evaluat, dar, in acelasi timp, trebuie sa aiba sanse egale la o evaluare corecta si obiectiva", a mentionat secretarul de stat.

Potrivit Luminitei Barcari, MEC se consulta pe aceasta tema si cu inspectoratele scolare, astfel incat sa se ia cea mai buna decizie. "Ne consultam inclusiv cu inspectoratele, pentru ca este o tema de mare interes, vrem sa luam cea mai buna decizie. Din feedback-urile pe care le-am primit sunt si pareri pro si pareri contra. Vom analiza", a transmis ea.