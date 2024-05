The Insider despre unitatea GRU 29155: Cum acționa una dintre cele mai infame familii de asasini ruși în vestul Europei cu baza la Vila Elena

Jurnaliștii Christo Grozev, Michael Weiss și Roman Dobrokhotov au deconspirat, pentru publicația The Insider, una dintre cele mai infame familii de „ilegali" ruși care au acționat în ultimii ani ani în vestul Europei.

Este vorba despre cuplul Elena și Nikolai Šapošnikov, un cuplu de spioni ruși cu cetățenie cehă aflați sub coordonarea GRU (n.r. - Glavnoe Razvedîvatelnoe Upravlenie, Directoratul Principal de Spionaj al Rusiei). Cei doi sunt specializați în traficul internațional de arme și au colaborat îndeaproape cu membrii unității 29155 GRU, cea mai sumbră echipă de asasinat și sabotaj a lui Vladimir Putin, responsabilă pentru otrăvirea inamicilor Kremlinului și aruncarea în aer a unor depozite cu arme stocate în Cehia și Bulgaria, ambele țări NATO.

Elena și Nikolai Šapošnikov Scopul acțiunilor de sabotaj este ca muniția să nu fie furnizată Ucrainei sau altor grupări armate sprijinite de Occident. Investigația pornește cu descrierea unei case luxoase, construită în Grecia, pe malul Mării Egee. Villa Elena (botezată cu numele mic al doamne Šapošnikov), este un hotel cu trei etaje din localitatea Frama, în partea sudică a brațului Kassandra din Halkidiki.

Complexul turistic cu piscină în aer liber, foișor sau grădină privată are linkuri pe site-uri precum Tripadvisor sau Booking.com. Nikolai și Elena Šapošnikov, care au dat numele acestei vile de lux de pe malul Mării Egee, nu sunt hotelieri obișnuiți. Ei sunt „ilegali" ruși, sau spioni care operează în afara acoperirii diplomatice, care au petrecut decenii trăind sub pretexte false ca cetățeni naturalizați ai Cehiei.

Villa Elena Adăpost pentru unitatea de asasini a GRU Villa Elena nu este un hotel obișnuit. În ultimii 15 ani a servit drept adăpost în Grecia pentru membrii Unității 29155 a GRU, cea mai sinistră echipă de asasinat și sabotaj a lui Vladimir Putin, cea responsabilă de otrăvirea dușmanilor Kremlinului și de aruncarea în aer a materialului depozitat în Cehia și Bulgaria, ambele țări NATO, înainte ca acesta să poată fi trimis către armatele georgiană și ucraineană, precum și către rebelii sirieni susținuți de Occident.

Villa Elena Potențialii beneficiari ai armelor se confruntau în diverse moduri cu forțele rusești sau amenințau să răstoarne un aliat important al Rusiei. Soții Šapošnikov au sprijinit aceste acțiuni de sabotaj, pe care The Insider le-a dezvăluit pentru prima dată ca fiind opera Unității 29155. Recent, Centrul ceh de informații pentru combaterea terorismului și a crimei organizate a făcut publice concluziile unei investigații care a durat mai mulți ani și a vizat rolul Unității 29155 în distrugerea aCe două depozite de arme și muniții administrate de guvernul ceh în 2014 în Vrbětice, un mic oraș din regiunea Moravia de Sud a Cehiei. Cronologia și harta sosirilor membrilor 29155 în zona exploziilor Vrbetice din octombrie 2014

Agenții ruși celebri pentru otrăvirea lui Serghei Skripal Aceste atacuri, care au dus la expulzarea de către Praga a 18 ofițeri de informații ruși care operau în țară sub acoperire diplomatică, au fost efectuate cu dispozitive explozive amplasate de către cei mai ușor de recunoscut agenți ai Unității 29155: Alexander Mishkin, 44 de ani, și Anatoly Chepiga, 45 de ani. Ambii aveau să câștige notorietate internațională pentru că au încercat să-l ucidă pe Serghei Skripal, un ofițer GRU devenit agent dublu britanic, și pe fiica sa Iulia, în Salisbury, Anglia, în 2018, cu agentul neurotoxic de grad militar Novicioc.

Soții Šapošnikov nu numai că au aranjat ca Mișkin și Chepiga să aibă acces la două depozite de arme diferite din Vrbětice, dar au comunicat direct cu generalul Andrei Averyanov, în vârstă de 58 de ani, comandantul fondator al Unității 29155, care i-a însărcinat să faciliteze misiunea rușilor. Elena Šapošnikova, integrată direct în GRU GRU, la fel ca SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, și-a menținut mult timp propriul program pentru spionii sub acoperire. Familia Šapošnikov este primul caz cunoscut de afiliere la Unitatea 29155.

În martie 2024, The Insider, împreună cu partenerii săi de investigație 60 Minutes și Der Spiegel, a descoperit dovezi care implicau Unitatea 29155 în atacuri cu energie dirijată, considerate a fi cauza sindromului Havana, numele dat unor afecțiuni medicale debilitante care afectează ofițerii de informații și diplomații americani din întreaga lume. În timp ce ambii soți Šapošnikov implicați în activități de spionaj pentru Rusia au asistat la operațiunile de sabotaj ale GRU, soția, Šapošnikova, în vârstă de 62 de ani, pare să fi fost integrată în mod direct în Unitatea 29155, după cum reiese atât din constatările anchetatorilor cehi, cât și din descoperirea independentă de către The Insider a unor dovezi documentare.

Ca atare, anchetatorii cehi au concluzionat că, probabil, aceasta a dirijat și a supravegheat activitățile soțului său - și, posibil, ale fiului lor - în sprijinul intereselor statului rus. Sarcinile clandestine ale familiei au variat de la culegerea de informații la facilitarea logisticii, oferind adăposturi sigure, eforturi de recrutare și chiar ajutând la asigurarea accesului fizic pentru agenții GRU care efectuau misiuni de sabotaj.

The Insider a descoperit, de asemenea, că Šapošnikova deținea chiar un pașaport secret al serviciilor rusești dintr-o serie specială rezervată spionilor din Unitatea 29155. Ea a primit chiar și titlul de Erou al Federației Ruse, cea mai înaltă distincție de stat acordată celor care efectuează „servicii în slujba statului și a națiunii ruse, de obicei legate de o faptă de vitejie eroică". Putin însuși i-a acordat acest titlu lui Šapošnikova în cadrul unei ceremonii secrete la Moscova, în urma operațiunilor de sabotaj ale Unității 29155 în Cehia și Bulgaria.

În 2023, autoritățile cehe, după ce au desfășurat o anchetă penală independentă privind rolul soților Šapošnikov în atentatele din 2014 de la Vrbětice, au declarat cuplul „persoane de interes" și au solicitat interogarea lor de către autoritățile grecești. Nikolay și Elena Šapošnikov au prezentat o declarație autorităților elene în care susțin că sunt persecutați de Republica Cehă și că sunt „țapi ispășitori în numele unor interese necunoscute".

Nikolay Šapošnikov a murit în urma unui atac de cord în Grecia în februarie 2024, la vârsta de 62 de ani. 300.000 de dolari pentru vila din Grecia În 2009, soții Šapošnikov au cumpărat o vilă imensă în pitoreasca peninsulă egeeană Halkidiki, Grecia. Prețul, așa cum este consemnat în actul notarial de cumpărare obținut de The Insider, a fost de 275.292 de euro, adică 300.000 de dolari la acea vreme.

Mai târziu, Elena avea să le spună anchetatorilor că a finanțat investiția „cu bani de la părinții mei" - o sarcină dificilă pentru cuplul septuagenar care trăia în Kiev cu pensii de sub 300 de dolari pe lună. Soții Šapošnikov s-au mutat în Grecia în 2010 și au început să o administreze ca hotel. De atunci, ei au vizitat Cehia doar ocazional.

În timp ce site-uri precum Booking.com și Tripadvisor conțin linkuri către proprietate, unde se pare că cel puțin câțiva turiști au stat și chiar au lăsat recenzii, The Insider nu a reușit să găsească nicio dată rezervabilă public de când a început această investigație în 2021. Ulterior, în februarie 2023, vila a fost scoasă la vânzare, cel mai probabil în urma deconspirării casei prin intermediul anchetei jurnalistice, potrivit unui film postat online de o agenție imobiliară.

Printre turiștii nepublici se numără membri ai Unității 29155 care au început să călătorească în orașul portuar Salonic din apropiere - la doar o oră de mers cu mașina spre sud-est de vilă - imediat ce cuplul Šapošnikov a preluat proprietatea. Averyanov a călătorit la Salonic sub identitatea sa de acoperire "Andrey Overyanov" și a stat în apropierea Vilei Elena timp de o săptămână, între 15 și 21 iulie 2013, arată metadatele din telefonul său cu cartelă obținute de The Insider.

Averyanov a revenit la Salonic în anul următor, la întoarcerea unei călătorii pe care a făcut-o la Amsterdam, la 25 august 2014. Cel puțin alți patru membri ai Unității 29155 au făcut călătorii la Salonic și probabil că au stat, de asemenea, la Villa Elena în perioada 2012-2018. Unele dintre aceste vizite au coincis cu misiuni pe care agenții le aveau în regiune. De exemplu, Alexey Kapinos, membru al Unității 29155, pe care Šapošnikov l-a descris anchetatorilor cehi ca fiind „un prieten de familie", a zburat la Salonic cu un pașaport diplomatic la 25 aprilie 2014.

Cu doar o zi mai devreme, asociații GRU ai lui Kapinos, toți călătorind sub identități false, au sosit în Bulgaria. Agenți adăpostiți în Halkidiki înainte de acțiuni de sabotaj în Bulgaria Potrivit unei investigații comune a The Insider și Bellingcat, care a fost între timp coroborată de acuzațiile procurorilor bulgari, Unitatea 29155 l-a otrăvit pe traficantul de arme bulgar Emilian Gebrev cu o substanță neidentificată în momentul acestei călătorii. Emilian Gebrev, șeful companiei EMCO, a declarat pentru The Insider că s-a împrietenit cu soții Šapošnikov în 2012.

În mod evident, cei doi spioni au căutat prietenia sa, în ciuda lipsei de proiecte de afaceri comune între ei. Gebrev a spus că își amintește că Elena era partenerul dominant în căsnicie, orientând întotdeauna conversația în direcția preferată de ea. Furnizorul bulgar de muniție pentru Ucraina La momentul otrăvirii sale, Gebrev era considerat un furnizor important de muniție pentru armata ucraineană, care se reconstituia după confiscarea Crimeei de către Rusia și orchestrarea unei insurgențe „separatiste" plauzibil de negat în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Gebrev spune că, cu puțin timp înainte de a fi otrăvit, a încetat să mai furnizeze muniție Ucrainei, în conformitate voluntară cu acordurile de la Minsk, două acorduri de încetare a focului încălcate în serie, semnate în septembrie 2014 și februarie 2015 de Ucraina, Rusia și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Două surse active în domeniul achizițiilor de arme în Ucraina la acea vreme au declarat pentru The Insider că, imediat după otrăvirea lui Gebrev, Šapošnikov a oferit cumpărătorilor guvernamentali ucraineni „un înlocuitor de încredere" pentru comerciantul de arme bulgar.

În realitate, Kievul nu a cumpărat niciodată de la furnizorul sugerat de Šapošnikov din cauza calității deficitare a inventarului său. Anchetatorii poliției cehe dezvăluie acum că Elena a comunicat cu Averyanov prin intermediul contului său de Gmail, oferind informații critice despre contractele de vânzare de arme în curs de derulare care implicau Imex Group. Cultivarea lui Gebrev de către Šapošnikov a dat roade. Compania lor a început să facă schimburi comerciale frecvente cu EMCO, care producea și repara orice, de la artilerie din epoca sovietică la vehicule blindate, într-o serie de fabrici din Bulgaria, adesea pentru export în Georgia și Ucraina.

EMCO a recondiționat, de asemenea, muniția de fabricație cehă învechită, inclusiv cartușele achiziționate ulterior de Imex Group, arată registrele corporative. Interesul lui Averyanov față de partenerii Imex Group din cadrul NATO era evident. Orice vânzări considerate contrare intereselor Rusiei ar fi fost ținte ideale pentru Unitatea 29155, care ar fi putut viza armele și muniția, dacă nu încerca să ucidă brokerii responsabili de vânzarea acestora către state inamice sau actori non-statali, cum ar fi Armata Siriană Liberă (ASL), o colecție de grupuri rebele susținute de Occident care se opun dictatorului sirian Bashar al-Assad. Cehii susțin că Imex Group a fost implicat în tranzacții cu omologi europeni care au revândut mine, puști de asalt, grenade propulsate de rachete și rachete antitanc.

O companie slovacă, Kelson, a încercat să achiziționeze aceste mărfuri prin intermediul unor companii intermediare, toate cu intenția de a le revinde Ministerului Apărării din Arabia Saudită. Comunicau prin intermediul contului de Gmail În calitate de comandant superior al GRU care supraveghea o unitate din cadrul serviciului, Averyanov ar fi primit ordin de la Moscova să intercepteze transporturile de arme secrete destinate insurgenților mainstream din Siria, care, înainte de intervenția militară directă a Rusiei în războiul civil din țară în 2015, erau periculos de aproape de a desființa unul dintre cele mai apreciate regimuri clientelare ale Rusiei din Orientul Mijlociu.

CIA și serviciile de informații turcești au susținut zeci de formațiuni militare care luptau împotriva armatei lui Assad și a milițiilor susținute de Iran, până când ascensiunea jihadiștilor de linie dură, în special sub forma Statului Islamic, a transformat abordarea NATO în Siria ca misiune antiteroristă. La 24 iulie 2013, Averyanov i-a scris lui Šapošniková că „foarte, foarte mult avem nevoie de o listă completă..." a platformelor căutate. Ulterior, ea i-a transmis generalului GRU fișierele PDF atașate, intitulate "Aircraft_FSA.pdf", "Ammunition_FSA.pdf" și "Weapons_FSA.pdf", pe care Pavel Šapošnikov i le-a trimis la 3 august. Prin urmare, GRU a fost „informat despre comerțul planificat de la început până la sfârșit", concluzionează anchetatorii cehi.

„Aceste bunuri au fost depozitate exclusiv în Vrbětice, în depozitele nr. 16 și 12. Ca urmare a exploziilor ulterioare, bunurile nu au fost livrate și au fost complet distruse". Šapošnikov - probabil ajutați de Petr Bernatik Jr., directorul executiv al Imex și fiul fondatorului acesteia - au oferit acces fizic la aceste depozite. De asemenea, este posibil ca aceștia să fi conspirat pentru a ajuta GRU să comită un act de piraterie sau de terorism maritim. Dispariția unei nave ucrainene în Canalul Suez Este posibil ca primul caz de sabotare a unui transport militar de către Unitatea 29155 să fi implicat dispariția unei nave care transporta piese pentru poduri de pontoane și camioane KrAZ de fabricație ucraineană destinate Vietnamului.

Nava ucraineană „INA" a dispărut în 2013, la un moment dat după ce a trecut prin Canalul Suez și și-a oprit transponderul în mod misterios. Potrivit anchetatorilor cehi, Elena și Averyanov „au comunicat cu privire la această comandă", care a plecat din portul bulgăresc Varna la 17 decembrie 2013, unde soții Šapošnikov au sosit personal pentru a supraveghea plecarea. Persoane familiarizate cu tranzacția au declarat pentru The Insider că acest transport ar fi interferat cu o vânzare directă către Vietnam de către o companie rusă de export de arme, iar dispariția navei ar fi putut avea ca scop sabotarea acestui furnizor concurent. Depozitele de muniție distruse în Cehia Aproape un an mai târziu, la 16 octombrie 2014, primul depozit din Vrbětice a fost cuprins de flăcări. Anchetatorii cehi sunt siguri că aceasta a fost opera Unității 29155. La 26 septembrie a aceluiași an, Averyanov, folosind contul său de Gmail, i-a trimis un mesaj lui Šapošnikova: „Bună, Elena, îți trimit o cerere de vizitare a depozitelor..."

Schimbul digital care a urmat între gestionarul GRU și agentul său ceh a constat în amabilități și afaceri. Šapošnikova i-a urat lui „Andrusha", diminutivul pentru Andrey, la mulți ani pe 29 septembrie, iar cei doi și-au făcut planuri de a se întâlni personal în Portugalia luna următoare. Dovezile arată că Averyanov și Nikolay, împreună cu Elena și fiica lor Valeria, s-au întâlnit de fapt la Lisabona pe 3 octombrie. O săptămână mai târziu, soții Šapošnikov s-au întors în Cehia, unde Nikolai s-a întâlnit cu Petr Bernatík Jr. fiul fondatorului grupului Imex și „un jucător-cheie în operațiunile acestuia", potrivit anchetatorilor.

Averyanov a trimis apoi un e-mail în alb la adresa corporativă Imex a lui Bernatik Jr. Mesajul conținea un atașament cu scanări photoshopate ale pașapoartelor a doi bărbați: „Ruslan Khalimovici Tabarov" și „Nicolai Popa". Acestea erau identitățile false ale lui Mishkin și Chepiga, agenții Unității 29155 care aveau să îi otrăvească pe Skripal în Salisbury. La ora 8:31 a.m., sâmbătă, 11 octombrie, Bernatik Jr. a transmis e-mailul către asistentul său. Bernatik Jr. nu a avut nicio altă corespondență în acea zi și nici nu a îndeplinit alte sarcini pentru Imex Group. Cu toate acestea, l-a sunat pe Šapošnikov înainte și după ce a transmis mesajul lui Averyanov. La puțin peste o oră după ce a transmis e-mailul lui Averyanov, înainte de ora 10 dimineața, Mishkin și Chepiga au trecut de controlul pașapoartelor în Praga.

Mai târziu în acea zi, s-au cazat la hotelul Florentina Boat din capitala cehă, unde s-au amestecat și au flirtat cu o tânără ucraineancă, folosind aceeași poveste de acoperire absurdă pe care o vor folosi pentru asasinarea lui Skripal: erau nutriționiști sportivi în călătorie. Pașapoartele false ale agenților GRU, Alexander Mishkin și Anatoly Chepiga, trimise de comandantul lor, generalul Andrey Averyanov, pentru ca aceștia să poată avea acces la depozitul de la Vrbetice. Luni, 13 octombrie, asistentul lui Bernatik Jr. a instruit autoritatea de depozitare din Vrbětice să permită intrarea lui „Ruslan Tabarov" și „Nicolai Popa" oricând între 14 și 17 octombrie. În acel moment exact, Šapošnikov se întâlneau cu Averyanov și cu adjunctul său Alexey Kapinos la hotelul Gino Paradize din Besenova, un sat din Slovacia.

În drum spre hotel, Šapošnikov ar fi trecut prin orașul Žilina, unde un alt agent al Unității 29155, Nikolay Ezhov, era cazat la Hotelul Polom, după ce sosise de la Moscova împreună cu Averyanov. Complicitatea lui Alexey Kapinos și a lui Nikolay Ezhov, împreună cu alți câțiva membri ai Unității 29155, la exploziile țintite din Vrbetice, a fost dezvăluită anterior de o anchetă comună a The Insider și Bellingcat. Noile detalii furnizate de anchetatorii cehi coroborează și completează constatările The Insider, care s-au bazat pe analiza datelor de călătorie. Depozitul 16 a sărit în aer la ora 9:30 pe 16 octombrie, transformând întreaga clădire într-un infern uriaș cu explozii secundare cauzate de aprinderea prafului de pușcă și a substanțelor incendiare.

Explozia rezultată a fost atât de puternică încât, o oră mai târziu, Institutul de Geofizică al Academiei de Științe din Cehia a înregistrat un cutremur. Doi angajați ai Imex Group, Luděk Petřík și Vratislav Havránek, au fost uciși pe loc în timp ce efectuau o inspecție a motoarelor de avion și a obuzelor de artilerie de 152 de milimetri aparținând EMCO. Atât Petřík, cât și Havránek au fost sfârtecați instantaneu; șrapnelul unei grenade antitanc sovietice/ruse PG-15, un tip de muniție, a fost recuperat ulterior din rămășițele secționate ale unuia dintre ei. O lună și jumătate mai târziu, la 3 decembrie, artileria, mortierele și puștile de asalt - o mare parte din acestea aparținând EMCO - au început să explodeze în depozitul 12 din aceeași unitate din Vrbětice.

Interogatoriile soților Šapošnikov: au negat tot Inițial, în 2021, anchetatorii cehi i-au confruntat pe soții Šapošnikov cu o serie de suprapuneri incriminatoare între acțiunile, întâlnirile și comunicările lor cu Unitatea 29155 și exploziile din Cehia, dar și cele de la depozitele de arme din Bulgaria. După cum a relatat The Insider, prima operațiune de acet tip a Unității 29155 pe teritoriul UE și NATO a avut loc în satul bulgar Lovnidol în 2011, după ce alți agenți ai unității, folosind detonatoare artizanale, au aruncat în aer încă un lot EMCO de obuze de artilerie.

Ulterior, Bulgaria a fost ținta a încă șase atentate cu bombă sau acte de incendiere, toate săvârșite de Unitatea 29155. Soții Šapošnikov au fost supuși la mai multe interogatorii, efectuate prin intermediul reprezentanților autorităților grecești și bulgare (cuplul a refuzat să călătorească în Cehia pentru a se supune interogatoriului acolo). Aceștia și-au schimbat în mod repetat mărturiile pentru a încerca să țină cont de noile dovezi, provenite din surse independente, cu care au fost confruntați. Principalul lor argument în favoarea nevinovăției lor a fost că toate legăturile lor cu Unitatea 29155 au fost „personale" sau determinate de interesele comerciale legitime ale Grupului Imex. Soții Šapošnikov au susținut că nu știau că Andrey Averyanov sau Alexey Kapinos erau membri ai unei organizații teroriste de stat căutate la nivel internațional.

De asemenea, aceștia au insistat că nu au ajutat în mod conștient Unitatea 29155 în niciuna dintre operațiunile lor de sabotaj. Cuplul a acuzat autoritățile cehe de persecuție politică din cauza moștenirii lor rusești. În plus, nu există nicio infracțiune premisă, deoarece exploziile din 2014 din Vrbětice, susțin ei, au fost rezultatul unor accidente industriale. Este puțin probabil ca apărarea soților Šapošnikov să reziste la greutatea dovezilor medico-legale compilate de anchetatorii cehi - sau la noua descoperire făcută de The Insider.

Datele de călătorie și de trecere a frontierei, puse recent la dispoziție datorită unei avalanșe de informații scurse din bazele de date ale guvernului rus, au arătat că Elena Šapošnikova se află în posesia unui pașaport rusesc secret. Pașaport special de spion și decorată chiar de Putin Numărul de nouă cifre al pașaportului ei face parte dintr-un interval numeric rezervat exclusiv membrilor Unității 29155, diferind de cele ale colegilor ei doar prin ultimele două cifre. Cel al lui Šapošnikova este 646518955. Fotografiile pașaportului sovietic ale lui Nikolay și Elena Šapošnikov Šapošnikova a folosit acest pașaport pentru a călători între Grecia și Rusia în cel puțin două ocazii, o dată în decembrie 2015 și a doua oară în decembrie 2017. În ambele cazuri, ea a folosit un mecanism sofisticat de tranzacționare care urmărea să nu lase nicio urmă în bazele de date accesibile autorităților europene.

De exemplu, ea și-a rezervat călătoriile și și-a cumpărat biletele de avion folosind pașaportul ceh, înregistrând doar această naționalitate la compania aeriană din Grecia. Însă, la trecerea frontierei rusești, Šapošnikova a folosit pașaportul său rusesc secret, ocolind astfel necesitatea de a obține o viză rusă care i-a fost eliberată în calitate de cetățean ceh și eludând amprenta digitală asociată cu cererea respectivă. În special, prima călătorie a lui Šapošnikova la Moscova cu pașaportul său de serviciu GRU a durat doar două zile. Ea a călătorit de la Salonic la Moscova pe 3 decembrie 2015 și a plecat pe 5 decembrie. Cu ocazia acestei vizite, Vladimir Putin i-a acordat titlul de Erou al Federației Ruse, o decorație pe care traficantul de arme și hotelierul ceh naturalizat ceh o împarte acum cu mulți dintre colegii săi din banda de elită a criminalilor și sabotorilor din Rusia.