Tinerii din generațiile Y și Z dezavuează capitalismului și vor socialism. Neo-marxismul e noua lor doctrină globalistă (studiu)

Potrivit unui raport publicat de Institutul pentru Afaceri Economice (IEA), tinerii au luat o hotărâre decisivă de stânga: aproape 80% dau vina pe capitalism pentru criza locuințelor, în timp ce 75% consideră că situația de urgență climatică este "în mod specific o problemă capitalistă". Cam 67% dintre cei întrebați in Europa vor să trăiască sub un sistem economic socialist de tip neo-marxist globalist.

Respingerea capitalismului poate fi o aspirație abstractă. Este un fenomen izbitor și de o parte și de cealaltă a Atlanticului, atât in Europa cat si in SUA. Un studiu politic derulat in cadrul mai multor universitati americane de prestigiu a constatat că peste 50% dintre tineri resping capitalismul, în timp ce un sondaj Gallup a arătat că doar 45% dintre tinerii americani văd favorabil capitalismul, într-o scădere de la 68% în 2010.

Mulți dintre tineri au ajuns la concluzia că o strategie economică care îi sancționează, împreună cu un „război cultural" care denigrează multe dintre valorile lor profunde, echivalează cu o declarație de război conservator a generației lor. Acest lucru se datorează parțial unei „schimbări de reputație" a socialismului. Odată asociat cu "grupuri marginale", socialismul este mai mult o declarație la modă, mai ales în rețelele sociale, unde oamenii își construiesc o personalitate socialistă, pe care o folosesc în scopuri de imagine.

O problemă ridicată de generațiile Y și Z din Anglia este cea a proprietăților imobiliare. Marea Britanie arată mai degrabă ca un paradis al proprietarilor. Peste 40% din locuințe sunt deținute de proprietari privați care percep chirii imense. În decurs de două decenii, șansele unui tânăr adult cu venituri medii de a deține o casă s-au înjumătățit. Aproximativ jumătate dintre persoanele de sub 35 de ani din Anglia închiriau din sectorul privat.

Chiriile din Anglia se ridică la jumătate din salariul chiriașilor și reprezintă 74,8% din formele de locuit la Londra, în creștere cu o treime de la începutul secolului. Dacă milenialii pariază pe moștenirea casei de la părinți, dezamăgirea atrage atenția: vârsta tipică a moștenirii este cuprinsă între 55 și 64 de ani, iar suma medie transmisă este de aproximativ 11.000 de lire sterline.

Desigur, nu există niciun motiv rațional pentru ca tinerii să apere sistemul economic capitalist. Potrivit unui alt sondaj realizat de organizația de caritate Barnardo's, două treimi dintre tinerii sub 25 de ani cred că generația lor va trăi mai rău decât părinții lor. Simpatiile de stânga răspândite în rândul tinerilor sunt un fenomen modern generat de condițiile economice. Iar doctrina neo-marxista e gata sa le ofere un sprijin in acest sens.

Jertfele făcute de tineri în timpul pandemiei au cristalizat și mai mult un sentiment de nedreptate. Asta nu înseamnă că tinerii s-au transformat în socialiști revoluționari dedicați, dar, dintre milenialii familiarizați cu Karl Marx, jumătate au o viziune pozitivă asupra lui, în comparație cu 40% dintre cei din din generația X și doar 20% dintre baby boomers.

Majoritatea tinerilor nu agreează literatura radicală, totuși generațiile Y și Z politizate lasă o amprentă ideologică în grupurile lor de prieteni. Acest lucru nu înseamnă că partidele de stânga ar trebui pur și simplu să aștepte cele două generații în creștere, pentru a primi victoria politică care le-a scăpat până acum. În Franța, mulți tineri s-au îndreptat spre extrema dreaptă; în Marea Britanie, puțini sunt membri ai sindicatelor, care, în mod istoric, ajută la elaborarea unor atitudini anticapitaliste, în timp ce unele sentimente clasice de dreapta coexistă cu atitudini de stânga în rândul multor tineri.

Majoritatea românilor susţin că situaţia generală a ţării este mai rea comparativ cu cea din urmă cu 30 de ani, potrivit rezultatelor unui sondaj INSCOP. Chestionaţi cum cred că va fi situaţia generală peste 30 de ani, în 2050, 44,6% dintre români au răspuns că va fi mai rea, 30,9% - mai bună, 11,6% - la fel ca până acum şi 12,9% - nu ştiu sau nu au răspuns. Datele sociologice au fost culese telefonic, între 2 şi 5 septembrie, pe un eşantion de 854 respondenţi.