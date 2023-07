Transul de la Casa Albă le cere părinților să le dea copiilor blocante hormonale pentru a opri "pubertatea greșită"

Secretarul adjunct pentru sănătate al lui Joe Biden, Richard "Rachel" Levine, a declarat că copiilor mici trebuie să li se administreze blocante hormonale pentru a-i împiedica să treacă prin "pubertatea greșită".

"Rachel" Levine, un fost bărbat căsătorit și tată, care acum pretinde că este femeie, a aprobat utilizarea blocantelor de pubertate la copii, despre care se știe că pot provoca umflarea creierului și pierderea vederii, pe lângă probleme psihologice grave. Aprobarea din partea secretarului adjunct pentru sănătate al lui Joe Biden, care, ca urmare a acestei poziții, poartă rangul de amiral al Marinei și îmbracă o uniformă militară feminină cu fustă, deși nu a servit niciodată în armată, a venit în timpul unui interviu pentru Nightline.

Assistant Secretary for Health Admiral Levine — who transitioned *as an adult* — dismisses the question of why children can’t wait until they turn 18 to pursue sex change surgeries:



“Adolescence is hard and puberty is hard. What if you’re going through the wrong puberty?”



This… pic.twitter.com/vJAIwKE6Vl