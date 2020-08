Tratamentul salvator pentru pacientii infectati cu COVID-19 care sufera de boli pulmonare: "Poate sa faca diferenta intre viata si moarte"

Din luna martie, pandemia de COVID-19 continua sa faca zeci de victime in Romania. Pentru unii dintre acesti oameni, care sufereau comorbiditati de tipul bolilor pulmonare, vaccinul pneumococic ar fi putut face diferenta dintre viata si moarte.

Lipsa preventiei si a prescrierii, insa, ii priveaza pe pacienti de solutia posibil salvatoare. Vaccinul pneumococic, prezent in schema vaccinarii obligatorii in Romania, este utilizat pentru a preveni infectiile cauzate de Streptococcus pneumoniae, o bacterie facultativ aeroba. Antidotul, care se administreaza doar cu prescriptie, poate contribui la prevenirea formelor severe de COVID-19 in cazul pacientilor care sufera de boli pulmonare.

Plamanul pacientilor infectati cu virusul COVID-19 devine o "rana deschisa", din moment ce boala actioneaza asupra testului pulmonar, explica Tudor Toma, medic pneumolog roman care profeseaza in Marea Britanie. "Dupa cum stim, unii dintre pacientii care sunt infectati cu virusul Sars-Cov-2 dezvolta leziuni pulmonare datorita actiunii directe a virusului asupra tesutului pulmonar. Este ca si cum plamanul acestor pacienti ar fi o "rana deschisa", care nu poate fi protejata foarte bine de infectii suplimentare.

Cu fiecare respiratie introducem in plaman un volum de aproximativ 500 ml de aer. Insa acest aer nu este un aer steril. Este plin de particule anorganice, de praf, polen, dar si de alte microorganisme, cum ar fi virusuri si bacterii. In mod normal plamanul face fata la aceasta supraincarcare, si nu se imbolnaveste, deoarece organismul are o serie de mecanisme foarte eficiente in a curata plamanul.

Aceste mecanisme de protectie pot fi afectate de diverse elemente, cum ar fi poluare, substantele toxice de exemplu din fumul de tigara, dar si de infectii pre-existente, cum ar fi o infectie virala. Din acest motiv, de multe ori, o persoana cu o afectiune pulmonara cronica, de exemplu BPOC, fibroza pulmonara, este mai sensibila la infectii pulmonare, la exacerbari. Iar acestea de obicei incep cu o infectie virala, care degradeaza suplimentar mecanismele de protectie ale plamanului si care favorizeaza si duc uneori la aparitia unei infectii bacteriene, cum este pneumonia cu pneumococ," explica medicul.