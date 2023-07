Tucker Carlson: Campania "Pride" este un "război religios" care poate avea aceeași soartă ca Sodoma și Gomora! VIDEO

Într-un monolog pe Twitter de mai puțin de cinci minute, Tucker Carlson a deslușit posibilele ramificații ale campaniei "Pride" și încălcarea de către aceasta a "regulilor pe care nicio ființă umană nu le-a făcut, dar pe care oamenii le pot ignora doar pe riscul lor, cu mare risc".

Folosindu-l pe Richard "Rachel" Levine, un bărbat care se "identifică" ca femeie, ca simbol, Carlson a observat că campania "Pride" impusă de elitele globaliste este "doar un alt război religios" între "oamenii care se cred Dumnezeu versus toți ceilalți", iar prima categorie include "practic toată lumea... într-o poziție de autoritate în Statele Unite".

"În civilizațiile primitive - ceea ce ar include toate civilizațiile de la începutul timpului până la a noastră - oamenii au presupus că există reguli", care provin de la o putere superioară și care, prin urmare, sunt imuabile și periculoase de încălcat, a spus el.

"Unii numeau aceste reguli natura sau legea naturală, sau chiar, pe măsură ce societățile avansau, teologie. Dar, de cele mai multe ori, oamenii nu le-au numit nimic. Nu era nevoie să o facă. Nu a existat o dezbatere cu privire la faptul dacă regulile erau reale", a observat fostul realizator al televiziunii Fox News.

"Oamenii au presupus că existau consecințe atunci când pretinzi că ești Dumnezeu. Ei credeau că Sodoma și Gomora erau locuri reale care au fost distruse pentru neascultare", a spus el, referindu-se la relatarea din Geneza 19, când Dumnezeu a distrus aceste orașe cu "pucioasă și foc" pentru păcatele legate de practicile sexuale nefirești.

Astfel de popoare "și-au imaginat că același lucru li s-ar putea întâmpla și lor" dacă ar încălca legea lui Dumnezeu, a spus Carlson.

"Nu mai este așa. Rick Levine nu-și face griji că va fi pedepsit de forțe pe care nu le poate vedea. El știe că este la conducere. El face regulile. El stabilește limitele. Realitatea este ceea ce spune el că este. Acesta este punctul lui de vedere. Și o împărtășește cu aproape toți ceilalți care se află într-o poziție de autoritate în Statele Unite", a continuat el.

"Este un pariu destul de îndrăzneț, într-adevăr", a observat Carlson. "Timp de 7 milioane de ani, ființele umane au crezut un lucru, probabil pe baza unor dovezi. În jurul anului 2015, au devenit convinși de ceva complet diferit".

"Au dreptate? Se pare că vom afla în curând", a conchis el.

O transcriere completă, neoficială, a remarcilor lui Carlson este mai jos:

Rick din Boston ne spune că vrea să fie cunoscut sub numele de amiralul feminin Rachel Levine. Acceptă-i minciuna sau plătește consecințele, bigotule.

Hei, e Tucker Carlson. Belmont Hill este o mică școală privată din afara Bostonului. Nu e renumită pentru atletism. Mascota școlii nici măcar nu este un animal. Este un instrument de navigație din secolul al XVIII-lea, Belmont Hill Sextons. Nici măcar nu are sens. Deci, când vine vorba de sport, Belmont Hill nu se străduiește prea mult.

Dar programa sportivă a școlii poate pretinde cel puțin o notă de subsol importantă în istorie. În 1975, pe lista sa de jucători de fotbal se aflau două nume pe care le veți recunoaște și acum: Mark Milley și Richard Levine. Milley este în prezent președintele Statului Major Întrunit. Levine, bineînțeles, este cel mai faimos amiral al țării noastre. Amândoi s-au transformat târziu în femei supraponderale, de vârstă mijlocie. Amândouă au ajuns să lucreze ca funcționari de nivel înalt în administrația Joe Biden. Colegii lor de echipă de la școala de băieți din Boston probabil că nu ar fi prezis nimic din toate acestea.

Clip video cu Rick Levine: Bună ziua, numele meu este amiralul Rachel Levine și am onoarea de a fi secretarul adjunct pentru sănătate la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al Statelor Unite. Happy Pride! Lună fericită a "mândriei" și, de fapt, haideți să o declarăm o "vară a mândriei". O vară fericită "a mândriei".

"Happy Summer of Pride!" Rick Levine este atât de mândru, încât ar vrea să vă povestească despre asta toată vara și, posibil, până în toamnă. Are multe motive de mândrie. De ce anume, vă întrebați? Ei bine, în mod ciudat, el nu spune. Și nici nu menționează fosta lui soție sau copiii. Nu ne spune dacă și ei sunt mândri. Din moment ce niciunul dintre ei nu a fost invitat la Today Show pentru a vorbi despre sentimentele lor, va trebui să ghicim.

Deocamdată, vom presupune că fosta lui familie este mândră. Și de ce nu ar fi? Puțini americani din istoria noastră au ajuns atât de departe ca Rick Levine. Iată un tip gras într-un costum de Halloween care a devenit cumva ministru federal al sănătății. Nu e puțin lucru. Încearcă tu asta.

Nu cu mult timp în urmă, același om era un pediatru căsătorit și cu copii care ținea prelegeri despre tulburările alimentare la Penn State. Acum a apărut ca o doamnă amiral cu medalii pe piept. Și a făcut toate astea fără să câștige o singură bătălie navală sau chiar fără să fie femeie. Este destul de inspirat.

Ceea ce avem aici este dovada vie că în această țară poți fi cu adevărat orice vrei să fii. Dacă Rick Levine poate deveni amiralul Rachel, de ce să nu poți fi Napoleon sau Lord Mountbatten, ultimul vicerege al Indiei? Ai văzut vreodată uniforma tipului ăluia? Sau de ce nu Shaka, legendarul șef de război Zulu? Poți să-ți aduci assegai-ul și scutul din piele de leopard la muncă la Deloitte și nimeni nu va avea voie să scoată o vorbă despre asta. Departamentul de Resurse Umane te-ar acoperi.

Din păcate, nu poți face nimic din toate astea. Scopul transformării uimitoare a lui Rick Levine nu este de a te elibera din coaja inflexibilă în care te-ai născut pentru a putea fi mai deplin tu însuți, indiferent ce decizi că este asta. Nu, nu acesta este scopul. Călătoria personală a lui Rick Levine nu are nimic de-a face cu tine. Este vorba despre el. Este călătoria lui. Fanteziile tale de a deveni ceva cu totul nou și diferit nu au fost încă aprobate. De fapt, sunt ciudate. Shaka, regele războiului Zulu? Haideți! Asta e rasist. Taci din gură și fii mândră de amiralul Rachel. Ea este cea care a fost spulberat plafoanele de sticlă, tu ai doar un fel de fetiș ciudat.

Deci, de fapt, acum că o spunem cu voce tare, e destul de clar că Rick Levine nu are niciun interes să te elibereze de nimic. Nu e vorba de eliberare. Este exact opusul. Este doar un alt război religios, la fel ca toate celelalte. Oamenii care se cred Dumnezeu împotriva celorlalți. În civilizațiile primitive - ceea ce ar include toate civilizațiile de la începutul timpului până la a noastră - oamenii au presupus că există reguli. Reguli pe care nicio ființă umană nu le-a făcut, dar pe care oamenii le puteau ignora doar pe riscul lor, cu mare risc. Unii numeau aceste reguli natura sau legea naturală, sau chiar, pe măsură ce societățile avansau, teologie.

Dar, de cele mai multe ori, oamenii nu le numeau nimic. Nu era nevoie să o facă. Nu a existat o dezbatere cu privire la faptul dacă regulile erau reale. Oamenii au presupus că existau consecințe atunci când pretindeai că ești Dumnezeu. Ei credeau că Sodoma și Gomora erau locuri reale care au fost distruse pentru neascultare. Își imaginau că același lucru li s-ar putea întâmpla și lor.

Acum nu mai este așa. Rick Levine nu-și face griji că va fi pedepsit de forțe pe care nu le poate vedea. El știe că el este la conducere. El face regulile. El stabilește limitele. Realitatea este ceea ce el spune că este. Acesta este punctul lui de vedere. Și o împărtășește cu aproape toți ceilalți care ocupă o poziție de autoritate în Statele Unite. Este un pariu destul de îndrăzneț, într-adevăr.

Timp de șapte milioane de ani, ființele umane au crezut un singur lucru, probabil pe baza unor dovezi. În jurul anului 2015, au devenit convinși de ceva complet diferit. Au dreptate? Se pare că vom afla în curând.

Ep. 8 Rick from Boston is telling us he wants to be known as female Admiral Rachel Levine. Accept his lie or pay the consequences, bigot. pic.twitter.com/otDl5EITYs