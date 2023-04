Tucker Carlson despre fenomentul transsexualilor din SUA: "Este religia cu cea mai rapidă creștere din America!"

Tucker Carlson, prezentatorul Fox News, avertizează că administrația Biden promovează o mișcare transgenderistă formată din „extremiști religioși". În emisiunea „Tucker Carlson Tonight", realizatorul Fox News prezintă un tablou sumbru al extremismului grupurilor LGBTQ, susținute de administrația Biden, care contestă realitatea biologică și îi iau la țintă pe toți cei care nu sunt de acurd cu ei. Mișcarea „transgender" este de fapt o religie care crește repede în SUA, mai afirmă Carlson.

Transcrierea emisiunii lui Tucker Carlson:

Bună seara și bine ați venit la o ediție specială a emisiunii "Tucker Carlson Tonight". La mulți ani de Vinerea Mare. Aceasta este cea mai tristă și, în același timp, de departe cea mai plină de speranță zi din calendarul creștin. A existat o vreme, nu cu mult timp în urmă, când majoritatea covârșitoare a americanilor respecta Vinerea Mare. Se trezeau, mergeau la biserică, vorbeau despre asta la birou și la cină în acea seară, făcea parte din cultura lor, ceea ce azi nu mai este adevărat.

În această seară, te întrebi câți americani știu măcar că este Vinerea Mare. Deci, după sute de ani, aceasta a devenit în sfârșit o țară necreștină, dar nu este o țară seculară. Știți, uneori oamenii o numesc așa, dar se înșeală. Nu există țări seculare. Fiecare țară are o religie, pentru că fiecare persoană are o religie, chiar dacă este ateismul. Toată lumea se închină la ceva. Ne-am născut așa. Nu putem scăpa de asta. Deci, care este religia Americii acum?

Ei bine, din întâmplare, avem video. Aceasta este de la biserica luterană St. Mark din Fargo, Dakota de Nord. A fost filmată pe 2 aprilie. Aceasta a fost prima duminică după crima în masă din Nashville, în care trei adulți și trei copii au fost uciși la o școală creștină pentru că erau creștini. În vechea Americă, pastorii creștini ar fi predicat despre acest lucru. Ar fi recunoscut răul afișat și s-ar fi rugat pentru cei care au fost uciși. O formă a acestui lucru se întâmplă și astăzi, dar rolurile au fost inversate. În noua religie a Americii, victimele nu sunt copiii care au murit în Nashville. Victima este femeia care i-a ucis, pentru că Audrey Hale se numea transsexual. Ea a fost, prin definiție, o martiră sfântă. Priviți acest pastor dintr-o biserică fostă creștină comparând-o pe Audrey Hale cu Iisus.

PASTOR: Liderii căutau orice scuză, valabilă sau nu, pentru a-l crucifica pe Iisus, și au găsit acel motiv... Este derutant pentru mine că existența cuiva poate fi atât de amenințătoare încât oamenii decid că trebuie să fie controlată, că trebuie să se facă legi împotriva ei sau chiar mai rău, că oamenii pe care îi consideră atât de amenințători ar trebui să moară.

Așadar, însăși existența lui Audrey Hale ca persoană transsexuală a fost atât de amenințătoare pentru autorități încât acestea au ucis-o, la fel cum fariseii l-au ucis pe Iisus. Moartea ei nu a avut nimic de-a face cu faptul că tocmai a ucis șase persoane. Aceasta a fost predica pastorului de la biserica St. Mark's din Fargo. Deci este destul de clar că Biserica Luterană St. Mark nu mai este o biserică creștină. Și ce este acum? Ei bine, este o biserică transsexuală, una dintre multe altele. Transgenderismul este religia cu cea mai rapidă creștere din această țară. La fel ca multe alte credințe, teologia sa prezintă o transfigurare supranaturală. În momentul în care o persoană este transmogrificată de la un sex la altul.

Cei care se convertesc la această credință își abandonează vechea viață și îmbrățișează una cu totul nouă - identitățile lor anterioare nu mai există. Sunt nume moarte. Dar iată o mare diferență: transsexualii nu cred în Dumnezeul monoteismului. Ei cred că ei înșiși sunt Dumnezeu cu puterea de a controla natura și, dacă vă gândiți la asta, acest lucru ar trebui să fie o preocupare, deoarece este o rețetă pentru extremism. Oamenii care cred că ei sunt Dumnezeu au tendința de a reacționa foarte rău atunci când li se spune că nu sunt. Așadar, dacă ați conduce guvernul și ați dori să preveniți violența în propria țară, ați fi foarte îngrijorați de creșterea unui cult ca acesta. Dar administrația Biden nu este deloc îngrijorată. De fapt, ea încurajează acest cult. Urmăriți-o pe purtătoarea de cuvânt a lui Joe Biden, la doar câteva zile după masacrul copiilor din Nashville, explicând că atunci când transsexualii "ripostează", ea aprobă.

KARINE JEAN-PIERRE: 14 state au interzis acum asistența medicală pentru afirmarea sexului, în timp ce unele dintre aceste legi sunt în prezent blocate de instanțe. Acesta este un atac periculos, un atac periculos... Aceasta este o veste îngrozitoare, ei bine, să fim foarte clari în legătură cu asta? Copiii LGBTQI+ sunt rezistenți, sunt feroce, se luptă, nu pleacă nicăieri, iar noi le asigurăm spatele. Această administrație îi susține.

Ei sunt feroce. Ei ripostează. Această administrație îi susține. Deci, acest lucru vine la doar câteva zile după un masacru în care au fost uciși copii, aparent ca răspuns la legile împotriva castrării capitale și chirurgicale a copiilor. Așadar, Casa Albă nu dezaprobă acest lucru. Casa Albă o susține cât se poate de clar și de aceea nimeni de la Casa Albă a lui Biden nu vizitează familiile creștine îndurerate din Nashville. În schimb, astăzi, Kamala Harris a mers la Nashville pentru a promova trei legislatori ai Partidului Democrat care au condus o revoltă parlamentul statului, o revoltă menită să promoveze, da, cultul transsexualității.

Așadar, luați în considerare mesajul de aici. Suntem de partea voastră și, știind că suntem de partea voastră, voi, bolnavii mintal care puteți fi înarmați, sunteți victimele și sunteți supuși unui genocid. Însăși existența voastră este în joc. Cu alte cuvinte, făcând ca oamenii paranoici la limită să fie și mai paranoici. Așa că ripostați. Sunteți feroce. Nu acesta este mesajul pe care să îl transmiteți nebunilor religioși înarmați, și mai ales nu acestui grup de nebuni religioși înarmați. Acesta este un grup care, de ani de zile, comite acte de violență în proporții mult mai mari decât v-ați aștepta la o secțiune transversală a populației. Pentru a da câteva exemple, anul trecut, o fată transsexuală a încercat să-l asasineze pe judecătorul Brett Kavanaugh la domiciliul său. Apoi, un trăgător care s-a autointitulat nonbinar, de asemenea membru al cultului, a ucis cinci persoane în clubul de noapte din Colorado. În 2019, o adolescentă trans a împușcat nouă persoane într-un liceu, omorând una, care se afla în Denver. În 2018, un transsexual bolnav mintal a tras cu focuri de armă într-un centru de distribuție Rite Aid din Aberdeen, Maryland. Acel masacru a ucis patru persoane.

Deci puteți vedea unde se îndreaptă acest lucru și nu ar trebui să fiți surprinși de el. Bolile mintale duc la violență. Aceasta este o specie de boală mintală și nu există o boală mintală mai mare decât iluzia că ești Dumnezeu. Și asta este exact ceea ce acest cult îi învață pe adepții săi, că ești Dumnezeu, că poți schimba natura prin voința ta. ---- Acum, cu sprijinul administrației Biden, terorismul, care este rezultatul inevitabil al acestui sistem de credință, se accelerează. Poliția tocmai a arestat un bărbat pe nume William Whitworth, este un transsexual care folosește numele Lily în statul Colorado, se pare că avea o listă de ținte și un manifest. Plănuia să atace trei școli și biserici și se pare că și un prezentator de talk-show. Așadar, ar fi frumos să vedem acest manifest sau lista de crime, dar, desigur, nu o puteți vedea, deoarece autoritățile, ca și în Nashville, o ascund. Acum, de ce o ascund? Pentru că trebuie să o facă. Atunci când opiniile tale religioase încalcă legile de neclintit ale naturii însăși, nu ai de ales decât să ascunzi lucrurile. Trebuie să o faci. Înșelăciunea este obligatorie, iar acest lucru se va reflecta în curând în lege. Acest lucru se întâmplă deja în Canada, care este, într-un fel, noua Californie. Dacă vreți să ne cunoașteți viitorul, priviți spre nord, nu spre vest. În Canada, transgenderismul va fi în curând justificarea pentru suspendarea oricărei libertăți de exprimare. O nouă lege va interzice discursul care jignește transsexualii în apropierea spectacolelor de travestiți. Așa că nu vă puteți plânge. Priviți.

LEGISLATOR ONTARIO: Comunitățile de travestiți au terminat de așteptat ca acest guvern să ia măsuri reale și eficiente, la fel și NPD-ul din Ontario... Legislația propusă face două lucruri și le voi trece în revistă. În primul rând, îi permite procurorului general să creeze o zonă de siguranță comunitară 2.S.L.G.B.T. Q.I+ pentru a interzice, pe o rază de 100 de metri de proprietate, orice act de intimidare, amenințare, amenințare ofensatoare, remarci jignitoare, tulburare a protestului și distribuire de propagandă a urii în sensul Codului penal, homofobică, transfobică. De asemenea, această măsură este însoțită de o sancțiune de 25.000 de dolari dacă este urmărită cu succes.

Așadar, iată o regulă de bază care merită să fie lipită pe frigider, pentru că explică atât de multe. Dacă oamenii care pretind că sunt victime lucrează pentru a vă oprima, ei nu sunt de fapt victime. Ei sunt opresori. Și încă o dată, în cazul acestui cult în mod specific, acest lucru este inevitabil. Pentru că la baza sa se află o minciună demonstrabilă, sfidată și dezvăluită de legile neschimbătoare ale științei. Nu avem puterea de a ne schimba sexul. Este în ADN-ul nostru. Este în structura noastră osoasă. Dacă dezgropați un schelet fosilizat după mii de ani, îi puteți spune sexul. Nu ne putem schimba atât de mult pe cât ne-am dori. Oricât de mult am simți o simpatie profundă pentru cei care vor să o facă, tot nu putem să o schimbăm. Asta este adevărat. Așa că, bineînțeles, ei trebuie să incrimineze faptul că tu observi că este adevărat, pentru că aceasta este o provocare la adresa nucleului credinței lor. Aceștia sunt extremiști religioși aflați într-un jihad împotriva populației. Și pentru a câștiga, trebuie să forțeze pe toată lumea să mintă, punct.

Dar există întotdeauna câțiva care refuză, indiferent de situație, să mintă, iar unul dintre aceștia este Riley Gaines. Deci, anul trecut, Riley Gaines era înotător universitar la Universitatea din Kentucky. În timpul campionatului NCAA, ea și colegele ei de echipă au fost forțate să concureze împotriva unui bărbat pe nume William Thomas. Acum, au fost multe știri despre William Thomas, dar iată care este adevărul. Thomas fusese un înotător de sex masculin la Universitatea din Pennsylvania și a avut o carieră de înot lipsită de strălucire. Așa că a venit cu un plan. A decis să își dea un nume feminin și, în curând, a început să câștige competiții de înot pentru femei. Și cum se numește asta, ei bine, se numește trișare. Asta e înșelăciune, iar înșelăciunea lui Thomas nu era un secret. Era evident pentru toată lumea. Dar numai Riley Gaines a fost suficient de curajos să spună ceva despre asta. A venit la emisiunea noastră în iulie anul trecut.

RILEY GAINES: În acea seară am văzut-o pe Leah Thomas câștigând un titlu național și spulberându-le complet pe toate celelalte femei. A doua zi ne-am întors, iar starea de spirit se schimbase, iar oamenii erau supărați. Fetele, știi, erau plângând, aceste biete ocupante ale locurilor 9 și 17 care au ratat să fie numite All-American. E un disconfort extrem de mare în vestiar. Există, știți, un fel de nemulțumiri.

TUCKER CARLSON: Se plimbă prin vestiarul femeilor?

RILEY GAINES: Da, și asta nu este ceva, știi, despre care am fost avertizați, ceea ce nu cred că este corect în niciun caz să ne schimbăm într-un vestiar cu cineva care are părți diferite.

Deci, probabil că vă puteți da seama doar din acest clip că Riley Gaines nu este un ideolog. Nu este o activistă politică. A fost o înotătoare de colegiu și și-a asumat că va fi doar atât, o înotătoare de colegiu. Dar a fost forțată să ajungă într-un loc în care nu a avut de ales decât să spună adevărul. Nu avea de gând să își încalce propria conștiință. Povestea pe care ne-a spus-o a fost aproape greu de crezut într-o țară presupus rațională, dar era reală. Și pentru că nimeni altcineva nu a avut curajul să oprească această tendință înainte ca ea să se accelereze, lucruri similare au început să se întâmple în tot sportul american și cu rezultate previzibile.

În noiembrie, Liga Națională de Hochei a sponsorizat un turneu de recrutare numai pentru transsexuali. Un bărbat travestit a fost lăsat să concureze împotriva femeilor. Ce credeți că s-a întâmplat? Ei bine, în timpul meciului, bărbatul a lovit ușor o femeie în borduri și i-a provocat o comoție cerebrală. Da, pentru că el e bărbat, iar ea e femeie. În octombrie, o jucătoare de volei de la un liceu din Carolina de Nord a suferit un traumatism cranian semnificativ după ce un alt bărbat îmbrăcat în femeie i-a trimis mingea în cap. Puteți urmări acest lucru pe YouTube. Este pe video. Este îngrozitor. Dar nimeni nu ar trebui să fie surprins că s-a întâmplat. În urmă cu nouă ani, un bărbat pe nume Fallon Fox s-a declarat femeie și a participat la o luptă de arte marțiale mixte împotriva unei concurente pe nume Tamikka Brents, care era femeie. Într-un total de 36 de secunde pe covor, Fox i-a fracturat oasele feței lui Tamikka Brents și a câștigat lupta. După cum Tamikka Brents a declarat mai târziu: "Nu m-am simțit niciodată atât de copleșită în viața mea, iar eu sunt o femeie anormal de puternică".

Ei bine, da, pentru că nici măcar o femeie anormal de puternică, ceea ce este ea, nu se poate compara cu majoritatea bărbaților biologici. Toată lumea știe asta. Este măsurabil. Nu trebuie să ghicim. Dar aproape nimeni în acest moment, în acest punct profund disprețuitor de lașitate în Occident, aproape nimeni nu va spune asta pentru că îi este frică. Dar Riley Gaines va spune asta pentru că nu îi este frică.

Așadar, aseară, Gaines a mers la Universitatea de Stat din San Francisco pentru a vorbi despre experiențele ei în înotul din NCAA. Iar Riley Gaines nu este o persoană care urăște. Ea este o persoană cumpătată, decentă, care crede în logică și rațiune și în găsirea unui teren comun cu oamenii care nu sunt de acord cu ea. Ea nu crede că este Dumnezeu, dar acest fapt ---- o transformă într-o amenințare terifiantă pentru fanaticii care cred că sunt Dumnezeu. Și astfel, aseară, la San Francisco State, zeloții au atacat-o. O mulțime a înconjurat-o pe Riley Gaines și a împiedicat-o să se deplaseze pe holuri. La un moment dat, huliganii au spus că nu o vor lăsa să treacă decât dacă ----. În timpul haosului, un bărbat îmbrăcat în femeie a lovit-o de mai multe ori. Mulțimea a urlat de furie, țipând, amenințând și proferând obscenități. Nu exagerăm. Iată cum a arătat totul.

Acesta este cel mai periculos grup extremist din Statele Unite. Nu există nicio îndoială. Riley Gaines, încă o dată, nu este un ideolog sau un demagog. Ea nu vrea să facă rău nimănui. Este o înotătoare universitară care a fost înșelată și nu crede că este corect. În fața acestui fapt, oamenii îi amenință viața și strigă lucruri transparente și fără sens precum "femeile trans sunt femei". Femeile trans nu sunt femei. Femeile sunt femei, iar bărbații sunt bărbați. Și asta este de nealterat. Și dacă credeți altceva, ați fost iluzionați. Iar ei sunt deliranți și, prin urmare, periculoși.

Noaptea trecută, Riley Gaines a fost redusă la tăcere și agresată la San Francisco State. Cele mai elementare drepturi civile i-au fost furate de o gloată violentă. Lucrul la care ar trebui să fim atenți. Ei bine, iată-l. Dacă există o crimă din ură, tocmai ați văzut-o. Și totuși, administrația Biden și Departamentul de Justiție, complet corupt, nu vor să recunoască faptul că toate acestea s-au întâmplat pentru că sunt de acord cu acest lucru.

