Tucker Carlson îl intervievează pe rapperul Ice Cube în cel mai recent videoclip de pe Twitter despre politică, BLM și vaccinul COVID

În cel mai recent videoclip pe Twitter, Tucker Carlson l-a intervievat pe rapperul Ice Cube, în timp ce se plimbau cu mașina prin Los Angeles. Este un excelent memento că Tucker va vorbi cu aproape oricine este dispus să se întâlnească cu el și este și un segment interesant.

Ice Cube își exprimă scepticismul său cu privire la politică, îi face pe liderii BLM pentru ipocrizia lor și explică de ce nu a făcut vaccinul COVID.

Apărut recent ca invitat în cel mai recent episod al emisiunii Tucker pe Twitter, rapperul de renume mondial Ice Cube s-a alăturat gazdei emisiunii Tucker Carlson pentru a discuta o multitudine de subiecte considerate controversate în cultura mainstream de astăzi.

Au fost abordate numeroase subiecte, de la presiunile și constrângerile sociale din jurul epidemiei Covid-19 până la întrebarea dacă forțe precum BLM și America corporatistă practică virtuțile pe care pretind că le dețin.

"În urmă cu trei ani, o grămadă de companii mari au investit sute de milioane de dolari în Black Lives Matter..." i-a spus Carlson lui Ice Cube. "A îmbunătățit asta cartierul în care ai crescut?".

"Ori de câte ori faci asta, de cele mai multe ori o mulțime de oameni sifonează acei bani de sus", a răspuns Ice Cube. "Și partea cea mai tare este că mulți oameni spun că le dau bani, dar nici măcar nu-mi dau bani", a spus el zâmbind.

Urmăriți videoclipul de mai jos:

Ep. 10 Stay in your lane: our drive through South Central LA with Ice Cube.



(next episode: Ice Cube sits down with us at his studio) pic.twitter.com/cUgCh2xccH