Ucraina a confirmat primul caz de coronavirus la un pacient care a tranzitat Romania

Autoritatile din Ucraina au confirmat un prim caz de infectare cu coronavirus, a declarat marti Ihor Kuzin, directorul interimar al Centrului pentru sanatate publica din cadrul Ministerului ucrainean al Sanatatii.

Barbatul a fost internat sambata in orasul Cernauti (vest), dupa ce a calatorit in Ucraina din Italia, prin Romania, a precizat Kuzin pentru Reuters. Coronavirusul pare sa se raspandeasca in prezent mult mai rapid in afara Chinei decat in interiorul acesteia, la nivel mondial numarul cazurilor de infectare ajungand la 90.914, dintre care 3.116 de decese, in 76 de tari si teritorii, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, marti, la ora 9:00 GMT.