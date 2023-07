UE ne omoară "sigur și eficient" cu cancerigenul glifosat. Susține că "nu există motive care să împiedice reînnoirea aprobării acestuia"

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a anunţat joi că nu a identificat „domenii critice de îngrijorare" în cazul controversatului erbicidul glifosat. Instituția susține că nu există motive care să împiedice reînnoirea aprobării în Uniunea Europeană a acestuia.

Autorizarea Comisiei Europene pentru substanţa chimică, utilizată pe scară largă în agricultură de zeci de ani, expiră în decembrie 2023, iar punctul de vedere al EFSA cu privire la impactul asupra sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului reprezintă o parte esenţială a procesului decizional privind reînnoirea utilizării acestuia.

Îngrijorările legate de siguranţa glifosatului pentru sănătate au apărut în 2015, când agenţia pentru cancer a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (IARC) a concluzionat că substanţa ar putea creşte riscul de cancer. In plus, glifosatul omoara, pe langa plante, si bacteriile din sol, pana la 80 de cm, iar fara aceste bacterii nu se pot produce o parte din nutrientii care sunt in fructe si legume, ca si in cereale. Practic, consumatorii le consuma aproape inutil pentru beneficiile acestora pentru sanatate.

Comisia Europeană va stabili dacă va propune reînnoirea aprobării acestui erbicid pe baza concluziei EFSA şi a unui raport al unui grup de patru ţări din Uniunea Europeană. Grupul de campanie pentru siguranţa alimentelor foodwatch consideră că evaluarea IARC, potrivit căreia glifosatul ar putea fi cancerigen, este în continuare nesoluţionată şi că, ţinând cont de faptul că datele ştiinţifice nu sunt clare, Comisia Europeană ar trebui să acţioneze cu precauţie şi să nu mai reînnoiască autorizaţia pentru utilizarea erbicidului în UE.

EFSA a precizat că a identificat date lipsă, ceea ce înseamnă că nu a putut evalua pe deplin riscul asupra consumatorilor, riscurile pentru plantele acvatice şi una dintre impurităţile din glifosat. Cu toate acestea, agenţia a transmis că, chiar dacă lipsesc testele de reziduuri, experţii săi au concluzionat că nu există vreo îngrijorare pentru consumatori. Totuşi, EFSA a subliniat că 12 din cele 23 de utilizări propuse pentru glifosat prezintă un risc ridicat pe termen lung pentru mamifere.

Ultima dată când a fost dezbătută reînnoirea autorizaţiei pentru erbicid, autorităţile europene au avut nevoie de doi ani pentru a lua o decizie, comentează Reuters. Cererea de reînnoire a autorizaţiei pentru erbicid a fost depusă în UE încă din 2019. Procesul ar fi trebuit să se încheie anul trecut, dar volumul mare de date analizate şi implicarea publicului au dus la o amânare a deciziei. Şi în Statele Unite, glifosatul este subiectul mai multor procese în care reclamanţii susţin că erbicidul cauzează cancer şi cer producătorilor daune în valoare de miliarde de dolari.