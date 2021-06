Ultimele dezvaluiri ale lui Gigi Becali. Ce crede despre miscarea "Black Lives Matter" si cum ajuta oamenii saraci din Africa

Gigi Becali nu este de acord cu miscarea antirasista "Black Lives Matter". Patronul FCSB le-a luat apararea romanilor Nedelcearu si Stanciu, care au refuzat sa ingenuncheze la inceputul meciului Romania - Anglia.

Totodata, Gigi Becali a dezvaluit ce acte caritabile face in tarile sarace din Africa. "De ce sa ingenunchezi. Ce rol are ingenunchierea? Sunt niste gesturi false, sunt facute la cererea unor fundatii, asociatii. Cum spun despre mine ca sunt rasist, si eu fac 2-3 manastiri prin Rwanda, Burundi... Daca ei sunt negrii, cum sa le spun? Sa le spun ca sunt albi? Trimit foarte multi bani acolo, ajut. Am trimis bani la Episcopia din Rwanda, Burundi, Uganda pentru spitalele de COVID", a spus Gigi Becali.