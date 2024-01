Un antreprenor din Lyon stârnește controverse după ce a lansat o aplicație care „înlocuiește" avocații cu inteligența artificială

Amplu mediatizată pe rețelele de socializare, lansarea aplicației I-avocat, care promite să înlocuiască avocații cu ajutorul inteligenței artificiale, stârnește un mare scandal în Franța, scrie Le Figaro.

Drept urmare, Baroul din Paris a emis o notificare oficială către antreprenorul Issam Reghi din Lyon, ordonându-i să retragă aplicația din cataloagele Apple și Google.

În centrul criticilor avocaților se află chiar numele aplicației, care îi rezumă scopul. Întrucât profesia este reglementată, oricine pretinde că o practică fără diplomă se face vinovat de „exercitarea ilegală a funcției", ca în medicină, de exemplu. "Deși nu am o diplomă oficială, sunt capabil să concurez cu orice avocat", promite spotul promoțional filmat pe platoul Curții de Apel din Lyon. "Acolo unde un avocat are nevoie de un an, eu am nevoie de un minut, iar acolo unde un avocat v-ar fi costat 1.000 de euro, cu mine costă doar 69 de euro". „Există o problemă reală cu domeniul de aplicare a legii. Dacă dau sfaturi și spun că înlocuiesc avocatul, intrăm în categoria infracțiunilor, cu potențial de urmărire penală", spune Jean-François Barre, fost vicepreședinte al Baroului din Lyon.

O poziție provocatoare și un "buzz calculat" pentru Issam Reghi, care a refuzat să își retragă aplicația, dar care și-a atenuat tonul în ceea ce privește modul de comunicare după lansarea acesteia, la 1 ianuarie. Pe pagina de Twitter I-avocat, o nouă reclamă afirmă acum că nu a fost niciodată menită să înlocuiască avocații.

Contactat de Le Figaro, antreprenorul asigură că o nouă versiune va fi lansată peste câteva săptămâni sub un alt nume. Antreprenorul din Dubai, cunoscut la Lyon ca un campion european de box thailandez, pledează pentru o „lovitură de marketing". „Am atacat profesia de avocat, care este foarte puternică, dar nu am vrut să trecem neobservați. Cu 10.000 de aplicații care au apărut, trebuia să ieșim în evidență", explică tânărul de 30 de ani, care spune că a fost nevoie de cinci luni pentru a dezvolta aplicația.

Practic, I-avocat este o inteligență artificială similară cu chatGPT care răspunde la întrebările clienților. Se spune că se bazează pe jurisprudența Curții de Casație (Curtea Supremă franceză), precum și pe cursurile pentru examenul de barou și magistratură. Issam Reghi spune că s-a înconjurat de o echipă de șapte dezvoltatori, experți în securitate cibernetică și inteligență artificială. Dar și de cinci avocați consultanți pentru a alimenta și rafina algoritmul cu expertiza lor. "Dezvoltatorii mi-au pus întrebări despre performanța aplicației pe care le-am găsit destul de pertinente în analiza textelor", spune unul dintre ei, Foudeil Benazout, care profesează la Lyon. "Ne permite să explicăm o dispoziție legislativă în termeni destul de simpli, cu o organizare destul de precisă a ceea ce se spune".

Dar legea este rareori simplă. Erori au fost semnalate de unii internauți, cum ar fi legea privind protoxidul de azot din 2020, care nu există, sau mai bine zis nu exista la data menționată. "Avocații lucrează pentru noi", spune Issam Reghi. "Sunt câteva greșeli care trebuie corectate, iar când le găsim, o facem". „Abia aștept să văd o pledoarie AI la proces", a glumit un avocat parizian pe Twitter în urmă cu câteva zile. "IA nu va înlocui avocatul, care adaugă întotdeauna valoare procedurii, face observații și rafinează o strategie specifică fiecărui caz", a declarat Benazout.

Fostul vicepreședinte al Baroului, Jean-François Barre, se întreabă, de asemenea, ce se va întâmpla cu informațiile furnizate către AI. „Ce se va întâmpla cu informațiile pe care le vom furniza mașinii? Eu plătesc, îmi introduc dosarul, AI-ul îl analizează și îl sintetizează, dar cum îmi voi proteja secretul profesional?", se întreabă el. În acest sens, Issam Reghi spune că s-a adresat unei companii franceze de securitate digitală. El promite, de asemenea, că își va reloca compania în Franța. "Trebuie să lucrăm cu IA și să ne folosim de ea", argumentează Benazout, invocând un acces mai facil la justiție.ț

O aplicație care, în cele din urmă, pare mai apropiată de un serviciu de asistență juridică destul de standard, după cum recunoaște Issam Reghi. Dar, prin această controversă, antreprenorul și-a atins obiectivul: să facă lumea să vorbească despre aplicația sa. Aplicația va fi redenumită „I-intelligence legal" pentru următoarea versiune, care va fi lansată pe 9 februarie. „Ideea nu este de a te apăra singur în instanță", spune bărbatul de 35 de ani din Lyon, în ciuda spotului publicitar provocator. Cu toate acestea, într-un comunicat de presă adresat Baroului din Paris, el a anunțat că aplicația sa va fi cea care îl va apăra în legătură cu acuzațiile cu care se confruntă. Tot marketing?