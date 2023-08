Un astronom vrea să captureze un asteroid și să-i atașeze o umbrelă uriașă pentru a bloca Soarele să mai încălzească planeta!

Unui așa-zis om de știință a venit cu o idee inedită pentru a împiedica sfârșitul lumii într-un armaghedon climatic. Pentru a salva lumea de la încălzirea globală, el vrea să captureze un asteroid din spațiul cosmic, să-i atașeze o umbrelă uriașă pe care să o folosească pentru a ne proteja de razele solare.

Potrivit The Mail Online: Este atât de nebunesc încât ai putea presupune că este doar intriga unui viitor blockbuster de la Hollywood. Dar oamenii de știință chiar se joacă cu ideea de a "prinde" un asteroid, în numele salvării planetei de schimbările climatice. În cadrul acestei misiuni bizare, dacă i se va da vreodată undă verde, o umbrelă masivă ar fi lipită deasupra rocii prinse pentru a proteja Pământul de razele solare.

István Szapudi, un astronom de la Universitatea din Hawaii, a susținut că acest concept nebănuit este doar un "scut solar" uriaș. Scutul - care ar fi realizat din "materialul minune" ultrarezistent, grafenul - ar bloca energia solară și ar răci planeta noastră. Lucrarea lui Szapudi pe această temă a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences.

"În Hawaii, mulți folosesc o umbrelă pentru a bloca lumina soarelui în timp ce se plimbă în timpul zilei", a spus Szapudi. adăugând: "Mă gândeam, am putea face același lucru pentru Pământ și astfel să atenuăm catastrofa iminentă a schimbărilor climatice?". Totuși, nu există nicio explicație reală despre cum se poate captura un asteroid care se rotește cu mii de kilometri pe oră prin spațiu sau cum se poate manevra apoi într-o poziție stabilă pentru a atașa o umbrelă la el.