Un atac cibernetic masiv a blocat sistemele informatice ale spitalelor din mai multe state americane - ambulanțele au fost redirecționate

Un atac cibernetic a provocat joi o perturbare semnificativă a sistemelor informatice ale spitalelor din mai multe state americane, ceea ce a dus la închiderea camerelor de urgență și la devierea ambulanțelor. Multe servicii de îngrijire primară au rămas închise vineri, în timp ce experții în securitate se străduiau să determine amploarea problemei și să găsească o soluție.

Atacul a vizat unități operate de Prospect Medical Holdings, un furnizor de servicii medicale cu sediul în Los Angeles, care deține spitale, clinici și unități de ambulatoriu în Texas, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania și California de Sud.

Recuperarea poate dura săptămâni, potrivit lui John Riggi, consilier național pentru securitate cibernetică și risc la American Hospital Association. Între timp, spitalele trebuie să se bazeze pe sisteme pe hârtie și pe oameni pentru a îndeplini sarcini precum monitorizarea echipamentelor și transferul de dosare între departamente.

"Acestea sunt infracțiuni de amenințare la adresa vieții, care pun în pericol nu numai siguranța pacienților din cadrul spitalului, ci și siguranța întregii comunități care depinde de disponibilitatea acelui departament de urgență pentru a fi acolo", a adăugat Riggi.

Prospect Medical Holdings operează în total 16 spitale și o rețea care cuprinde peste 165 de unități de ambulatoriu și clinici în regiunile afectate.

Spitale din California

Spitalul de sănătate comportamentală Bellflower

Centrul medical regional Foothill

Spitalul comunitar din Los Angeles

Spitalul comunitar Norwalk

Spitalul Southern California din Culver City

Spitalul Southern California din Hollywood

Spitalul de sănătate comportamentală Van Nuys

Spitale din Connecticut

Sistemul de sănătate din Connecticut de Est

Waterbury Health

(ECHN și Waterbury HEALTH fac parte din Prospect Medical Holdings, care deservește 19 orașe din estul statului Connecticut, inclusiv Manchester Memorial Hospital și Rockville General Hospital).

Spitalul Pennsylvania

Crozer Health

Spital din Rhode Island

CharterCARE Health Partners

Într-o declarație, Prospect Medical Holdings a recunoscut problema, spunând: "Prospect Medical Holdings, Inc. a suferit recent un incident de securitate a datelor care a perturbat fiecare spital Prospect Medical Holdings din țară. După ce am aflat acest lucru, ne-am scos sistemele din funcțiune pentru a le proteja și am lansat o investigație cu ajutorul unor specialiști terți în securitate cibernetică."

"În timp ce investigația noastră continuă, ne concentrăm pe abordarea nevoilor urgente ale pacienților noștri, în timp ce lucrăm cu sârguință pentru a reveni la operațiunile normale cât mai repede posibil. Înțelegem frustrarea pe care a provocat-o acest incident. Vă rugăm să aveți răbdare în timp ce continuăm să lucrăm cu echipele noastre", a adăugat acesta.

Ca urmare directă a atacului, camerele de urgență au fost nevoite să se închidă, iar ambulanțele au fost redirecționate către alte locații. Alte unități de asistență medicală suportă greul acestei perturbări bruște, putând provoca întârzieri în îngrijirea urgentă a pacienților.

Identitatea celor responsabili de această breșă rămâne necunoscută.

Biroul FBI din Connecticut a emis o declarație în care a precizat că asistă "partenerii din domeniul aplicării legii și entitățile victimei", dar că nu poate oferi alte detalii despre anchetă în acest moment.

"Lucrăm îndeaproape cu partenerii din domeniul aplicării legii și cu entitățile victimelor pentru a rezolva problemele", a declarat Robert Fuller, agent special responsabil al biroului din New Haven al FBI, conform WTNH.

"În acest moment nu există alte informații pe care le putem împărtăși, deoarece este o anchetă în curs de desfășurare. Dacă și când vor putea fi împărtășite informații, o vom face", a adăugat acesta.