Un deputat PNL depune plângere penală împotriva jandarmilor de la Topoloveni

Deputatul PNL Florin Roman anunţă că a luat decizia de a depune luni dimineața o acțiune penală împotriva șefului dispozitivului de jandarmi care a acționat la Topoloveni, împotriva unui grup de protestatari.

Potrivit lui Roman, „caracterul spontan al acestui protest este întărit de faptul ca nu a existat o informare publica referitoare la vizita președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Topoloveni".

„Oamenii pașnici, care au protestat civilizat pe trotuar s-au adunat spontan la auzul vestii ca Liviu Dragnea e in Topoloveni. Practic, sechestrarea unor cetățeni europeni, reprezintă un grav abuz al jandarmilor din dispozitiv, care la întrebarea legitima a unui protestatar:"De ce ne luați", a răspuns:"Pentru ca așa vreau eu"! Reținerea la poliție a protestatarilor a fost calculata in așa fel încât, aceștia sa fie lăsați sa plece acasa, imediat după ce liderul PSD, Liviu Dragnea a părăsit localitatea Topoloveni. Pentru a trage de timp, așa zișii "oameni ai legii" au trecut inclusiv in baza Interpol a protestatarilor anti-PSD", spune deputatul.

Liberalul consideră că, „deși liderii PSD, Liviu Dragnea și Viorica Dancila sunt așteptați ad-hoc de protestatari peste tot in țara, niciunde pana acum, protestatarii adunați spontan nu au fost ridicați".

„În cel mai rău caz s-au dispus sancțiuni contravenționale. Slugărnicia și obedienta jandarmilor care au intervenit la Topoloveni vine după declarația ministrului de Interne, Carmen Dan, cea care a amenințat protestatarii anti-PSD cu duba! Și după ce mai mulți lideri PSD, inclusiv Liviu Dragnea, au oferit declarații publice asemănătoare, semn ca sechestrarea abuziva a protestatarilor de la Topoloveni a fost un act premeditat. Este din ce in ce mai evident ca PSD, cu sprijinul armat al unor jandarmi obedienti, cu încălcarea legii, încearcă stoparea unor proteste ad-hoc, normale in orice democratie, mai puțin in cea românească. E începutul dictaturii impuse de Liviu Dragnea!", ma spune Roman.

Reprezentanții Jandarmeriei Argeș au precizat că toți cei 10 protestatari au participat la o adunare publică nedeclarată în Topoloveni și au refuzat să părăsească zona la solicitarea jandarmilor. De asemenea, toți manifestanţii vor fi amendați.