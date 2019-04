Un primar a batut un consilier local

Primarul localitatii Secusigiu, din Arad, Ilie Chesa, este acuzat ca a gresat fizic un consilier local. Presa locala noteaza ca cei doi se aflau la un spectacolul organizat la Sinpetru German cu ocazia Zilei internationale a rromilor. Primarul i-a spus consilierului sa plece, dar ca acesta din urma i-a raspuns ca nu va pleca, pentru ca a venit cu fiul sau sa vada spectacolul.

Conform sursei citate, Ilie Chesa, de la PNL, l-a lovit cu capul in fata pe Gheorghe Grad, consilier local PSD. In urma incidentului, consilierul local a ajuns la spital pentru a primi ingrijiri medicale. "La evenimentul organizat de Primaria Secusigiu a participat si consilierul nostru local Gheorghe Grad. In timpul evenimentului a venit primarul comunei Secusigiu Ilie Chesa care l-a lovit direct cu capul in gura. De cel putin trei ore suntem cu el la Unitatea Primire Urgente a Spitalului Judetean. A iesit de la computerul tomograf si asteptam rezultatul", a declarat Dorel Caprar, presedinte PSD Arad. Consilierul a spus ca ii va face plangere penala primarului.