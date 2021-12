Un rus revoluționează automobilele electrice cu o soluție "de casă": Autonomia poate creste cu pana la 40% cu un consum minim!

Viitorul masinilor electrice este amplu dezbatut pe internet, in retelele de socializare. Dupa ce a fost publicata o fotografie cu o solutie tehnica "de casă" propusa de "un rus" la un automobil electric, imaginea a colectat extrem de multe comentarii.

"Proprietarul acestei mașini electrice a făcut ceea ce niciun producător de mașini electrice nu a făcut vreodată. Ceva care are mult sens. Mereu m-am întrebat de ce aceste mașini nu au fost proiectate pentru energia pe care o produce rotația roților pentru a încărca bateriile mașinii. Acest om a făcut-o acasă. Ceea ce vedeti in cadru este un generator care produce curent, incarcand bateriile. Nu mai este nevoie să te oprești pentru a-ți încărca bateriile la stațiile de încărcare sau pentru a le încărca noaptea acasă. In timp ce masina merge, incarca bateriile. Sigur, nu e un perpetum mobile pentru că frecarea rotilor pe sosea oricum există și cu și fără dinam, dar oricum autonomia mașinii crește față de varianta fără dinam.", scrie internautul care a surpins masina pe sosea in poza.

Un specialist in eletrotehnica spune la randul lui comentand imaginea ca in principiu aceasta incarcare de baterii "mareste autonomia masinii considerabil, cu un procent cuprins intre 30-40%, nu chiar cu cat si-ar inchipui lumea, cei ce cred ca randamentul ar fi aproape de 60-70%, dar si asa este foarte bine", in vreme ce un expert in marketing sustine ca producatorii "nu au luat in consideratie aceasta solutie ca sa reduca din costuri si din alte elemente de intretinere, iar castigul de energie nu ar fi atat de mare incat sa justifice aceste investitii".

Probabil ca in viitor, odata cu dezvoltarea industriei auto pe baza de acumulatori se vor lua in calcul si solutii de recuperare a energiei de la invartirea rotilor. "Oricum exista o recuperare de energie atunci cand se face frana de motor, cand se apasa frana, numita si franare reuperativa, dar portiunile in care e folosita sunt mici, ca distante, desi pe franare mare si recuperarea de energie e mare, dar e eficienta de pilda la coborarile pantelor", a mai spus un internaut, iar un altul a concluzionat: "Daca nu ar fi folosit la nimic 'inventia' mai mult ca sigur ca proprietarul ar fi dat jos instalatia, dar asa este semn ca ea functioneaza destul de eficient, adica merita facuta!"