Un specialist in economie a calculat cat vor scadea la vara ratele la banci. Prima Casa n-ar trebui scoasa de sub ROBOR

Ratele romanilor ar putea scadea cu 5-10% in perioada mai-iunie prin aplicarea Indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) si cu 2-3% din iulie, dar peste un an sau doi IRCC va fi comparabil cu ROBOR, sustine presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda.

"In baza calculelor pentru trimestru IV (din 2018 - n.red.), indicele IRCC este 2,36%, perioada in care ROBOR la trei luni era 3,2%, ceea ce inseamna ca ratele romanilor pentru trimestru II din acest an, dar aprilie s-a dus deja, deci doar pentru lunile mai si iunie, ratele romanilor or sa scada cu 5-10%.

Depinde cand ai luat creditul. Daca creditul este luat recent si in rata lunara, plateste mai mult componenta de dobanda, atunci o sa scada pana la 10%.

Altfel se va duce catre 5% contractia, dar ma refer doar pentru lunile mai si iunie pentru ca, spre exemplu, in trimestrul III, incepand cu iulie, august, septembrie, indicele IRCC pentru trimestrul I este de 2,63%, deci ratele scad cu 2-3%.

In niciun caz nu vorbim despre scaderi la nivelul guvernantilor, 'la jumatate', scaderi care sunt imposibile din punct de vedere tehnic sau economic si dimpotriva vom avea trimestre cand IRCC va fi peste ROBOR. De aceea, eu cred ca pe un orizont de 1-2 ani, pe medie, IRCC va fi comparabil cu ROBOR-ul", a spus Iancu Guda pentru Agerpres.

Prima Casa n-ar trebui scoasa de sub ROBOR

In ceea ce priveste tipurile de credite la care se va aplica noul indice, el a mentionat ca ar fi riscanta introducerea programului Prima Casa sub acest indice ca urmare a volatilitatii lui, comparativ cu ROBOR.

"Lasand la o parte declaratiile guvernantilor actuali si in baza legislatiei actuale, noul indice IRCC se aplica doar creditelor noi contractate si celor refinantate. Programul Prima Casa este reglementat de o lege speciala, pentru ca este un proiect special, avand in vedere ca atrage obligatii si garantii din partea statului care au ajuns chiar la un nivel record.

Vorbim de aproape 40 de miliarde de lei totalul creditelor Prima Casa acordate incepand cu iulie 2009, de cand a intrat programul in vigoare, pana in prezent. Va imaginati ca, daca ar intra in default-uri aceste credite, practic bancile ar executa garantiile de la stat si ar intra in datorie publica.

Vorbim de un program care a antamat obligatii enorme ale statului si un asemenea produs de finantare nu poate fi schimbat peste noapte printr-o ordonanta de urgenta sau prin niste declaratii, in conditiile in care noul indice este foarte volatil si poate duce la explozia restantelor neperformante in momentul in care economia este lovita de recesiune", a afirmat Iancu Guda.

Analistul a subliniat, de asemenea, ca o declaratie verbala a guvernantilor nu este suficienta sa duca programul Prima Casa sub spectrul ordonantei care impune noul indice IRCC.

Asteptam modificari legislative care sa schimbe legea speciala ce reglementeaza Prima Casa astfel incat sa se aplice si programului Prima Casa.

Cel mai mare risc: recesiunea

"Cea mai importanta ingrijorare pe care o am cu privire la noul indice este cresterea foarte accelerata in perioada de recesiune, pentru ca, atunci cand economia este lovita de recesiune, lichiditatea disponibila din piata scade masiv, investitorii internationali, multinationalele, bancile isi retrag capitalul din tarile emergente, cum este si Romania, iar statul are nevoie de bani pentru a-si finanta deficitul fiscal in crestere.

Toate aceste dinamici duc la scaderea masiva a lichiditatii disponibile in piata situatie in care IRCC creste semnificativ pentru ca depinde de lichiditatea de moment din piata", a mai declarat Iancu Guda.

In data de 2 mai, Ministerul Finantelor a anuntat ca regula includerii in formula de calcul a ratei de dobanda a indicelui de referinta calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare se aplica si programelor guvernamentale cu garantia statului, respectiv "Prima casa", "Prima Masina" si "Investeste in tine".

"Astfel, pentru creditele acordate in moneda nationala rata de dobanda va fi compusa din indicele de referinta calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului.

Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara.

Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator. Noul indice de referinta se aplica atat creditelor noi acordate, la refinantarea creditelor aflate in derulare cat si contractelor aflate in derulare cu acordul partilor formalizat prin act aditional la contractul de credit", a precizat Ministerul Finantelor la momentul respectiv.

Banca Nationala a Romaniei a publicat, in data de 2 mai, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), reglementat prin art.II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2019, acesta fiind de 2,36% pe an. Indicele a fost calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul IV 2018.