Unde duce consumul in exces de conservanti alimentari: Criză neobișnuită în Portugalia pe bază de E-uri. Cadavrele nu se mai descompun!

Portugalia se confruntă cu o criză complet neobișnuită. Mai exact, numai în Porto, între 55 și 64% dintre persoanele decedate în intervalul 2006 și 2015 nu s-au mai descompus, ci s-au mumificat complet sau parțial, iar ceea ce e și mai bizar este că nimeni nu știe încă de ce se întâmplă asta, ci doar presupun.

Cercetătorii portughezi au analizat deja mai multe mostre de sol pentru a identifica potențialii factori care pot duce la oprirea procesului de descompunere: contaminarea cu metale grele, aciditate, temperatură, umiditate etc. Până în prezent, nu au descoperit nimic care să indice o schimbare a valorilor normale, relatează Business Insider.

În mod normal, susțin aceiași cercetători, mumificarea naturală se petrece spontan, atunci când corpul este expus unor condiții speciale, cum ar fi cele din zonele deșertice sau din zona ghețarilor, atunci când procesul de descompunere este, pur și simplu, blocat. Dar astfel de condiții nu se regăsesc în Portugalia.

O posibilă explicație, care este verificată în acest moment, este cea legată de alimentație, produsele moderne continand din ce in ce mai multe E-uri, in special conservanti care se acumuleaza in organe si nu se elimina. Este cunoscut un fapt petrecut in Germania in deceniul trecut, cand mai multe persoane care au lucrat la o fabrica de mezeluri si care consumau cantitati uriase din aceste produse, dupa ce au decedat nu s-au descompus, ci s-au mumificat.

Până la aflarea unui răspuns, autoritățile portugheze le-au cerut oamenilor să opteze, mai degrabă, pentru incinerarea rudelor defuncte, decât pentru înhumarea lor.