Universitatea Harvard publică mai multe teorii care ar putea explica numeroasele apariții de OZN-uri

Un scenariu des întâlnit în filmele științifico-fantastice este acela al invadatorilor extratereștri, mereu în conflict cu omenirea, deoarece o prietenie cu invadatorii ar fi prea plictisitoare pentru spectatori. Dar ce dacă, în realitate, extratereștrii sunt deja printre noi, deghizați în oameni?

Deși acest subiect a fost abordat în diverse filme și emisiuni TV, nu vorbim despre ficțiune. O ipoteză reală a cercetătorilor de la Harvard sugerează că această teorie ar putea explica numeroasele apariții de OZN-uri raportate la știri. Publicată în Philosophy and Cosmology și disponibilă în ResearchGate (via Futurism), lucrarea se numește The cryptoterrestrial hypothesis. Cercetătorii merg pe ideea că o altă civilizație s-ar putea ascunde pe Pământ și că aceasta ar putea fi superioară oamenilor. Acești extratereștri ar putea trăi printre noi, deghizați în oameni.

Oamenii de știință de la Harvard au diverse scenarii care ar explica existența acestei specii pe planeta noastră, iar unele dintre ele sunt la fel de previzibile pe cât te-ai aștepta. S-ar putea ca specia extraterestră să nu fie deloc din spațiul cosmic. Ele ar putea fi urmașii unei civilizații umane străvechi, care era mai avansată decât oamenii. A doua idee implică o specie inteligentă care a evoluat independent de oameni cu mult timp în urmă, posibil pornind de la "dinozauri inteligenți". Cred că asta ar putea explica ce i-a ucis pe cei "mai proști". Poate că, până la urmă, nu a fost vorba de o lovitură de asteroid.

O a treia teorie propune o specie care a venit aici de pe o altă planetă sau dintr-o altă perioadă de timp. Aceasta din urmă ar putea implica o versiune diferită a oamenilor. Ultima va suna chiar mai nebunește decât dinozaurii, dar totul este permis în acest tip de exercițiu de ipoteze. Oamenii de știință de la Harvard spun că specia superioară ar putea fi de fapt mai degrabă magică decât avansată din punct de vedere tehnologic. Din punctul nostru de vedere, acestea ar fi asemănătoare îngerilor. Acești cripto-pământeni ar putea trăi undeva pe sau sub Pământ, ceea ce ar explica toate OZN-urile, sau " Unidentified flying object" (UAP), care se întâmplă în jurul unor potențiale puncte de intrare/ieșire, cum ar fi vulcanii.

O altă posibilitate este că această specie trăiește printre noi, deghizată în oameni sau în alte specii cu care suntem mai familiarizați. Extratereștrii ar putea lua forme de primate sau reptile, la care cu siguranță nu am fi atenți. Nu suntem nici pe departe aproape de a obține explicații semnificative despre viața extraterestră pe Pământ. De ce să ne chinuim atât de mult să venim cu aceste ipoteze, în loc să scriem un fel de carte sau film SF care ar putea avea o formă de succes, mai degrabă decât eventualele critici din partea colegilor cercetători? Ei bine, cercetătorii știu că acestea sunt idei exagerate. Dar ei cred, de asemenea, că ar trebui să examinăm astfel de explicații pentru a încerca să explicăm și să înțelegem toate evenimentele OZN/UAP care continuă să apară la știri.

Chiar dacă Congresul SUA cât și NASA au dat dovadă că vor să discute public despre aceste evenimente, nu suntem nici pe departe aproape de a obține explicații semnificative despre viața extraterestră pe Pământ. Aceasta este ceea ce a adus aceste ipoteze nebunești despre civilizații avansate care trăiesc printre noi. "Le întreținem aici pentru că unele aspecte ale UAP sunt suficient de ciudate încât par să ceară explicații neconvenționale", spun cercetătorii. "Poate fi extrem de improbabil, dar sperăm că această lucrare a arătat că ar trebui totuși să fie ținut pe masă în timp ce căutăm să înțelegem misterul empiric continuu al UAP".