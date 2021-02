Vaccinul AstraZeneca provoaca ingrijorare. In Germania mai multe persoane si-au anulat programarile de teama efectelor secundare!

Informatii privind efecte secundare si ingrijorari legate de eficacitate au provocat anularea unor vaccinari in Germania cu serul AstraZeneca impotriva COVID-19, in timp ce mai multi oficiali au sarit in apararea acestui vaccin, relateaza miercuri agentia DPA.

Un numar necunoscut de persoane din landul Renania de Nord-Westfalia (vest) si-au anulat sau nu s-au prezentat la vaccinarea programata, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii regional. Ziarul local Siegener Zeitung a raportat anulari la un centru de vaccinare din districtul Siegen-Wittgenstein, unde pacienti s-au plans de simptome precum oboseala, febra si dureri articulare.

Aproximativ 30% din personalul serviciilor de urgenta si medici invitati sa le fie administrat vaccinul dezvoltat de grupul britanic-suedez nu au acceptat oferta in orasul Munster, potrivit Westfaelische Nachrichten, un alt cotidian local. Un purtator de cuvant al ministerului acestui land federal a insistat ca vaccinul nu este de "clasa a doua". Acest lucru a fost reiterat in landul Bavaria (sud), unde ministrul regional al sanatatii a insistat ca "AstraZeneca este un vaccin bun si sigur".

Intr-un interviu la postul de radio local Bayern-2-Radiowelt, Klaus Holetschek s-a opus cererilor de a oferi oamenilor alegerea intre vaccinuri, sustinand ca Germania nu are suficiente doze pentru a avea pretentii. Vaccinul AstraZeneca este recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii. El este mai putin eficient in prevenirea COVID-19 decat vaccinurile dezvoltate de BioNTech/Pfizer si Moderna, aminteste DPA.