Vietnamezi angajați într-o comună din Cluj, acuzați că au mâncat câinii localnicilor

Acuzații oribile la adresa unor vietnamezi angajați într-o fermă de pui din Gilău, județul Cluj. Un localnic i-a reclamat la poliție că i-ar fi furat câinele, un dulău legat în lanț, pe care l-ar fi mâncat.

Agenții au găsit în frigiderul asiaticilor resturile unui animal pe care le-au trimis specialiștilor, pentru a stabili ce tip de carne este. După această întâmplare șocantă, localnicii spun că în ultima vreme mai mulți câini au dispărut din comună.

Paznicul castelului Banfy din Gilău, care locuiește peste drum de căminul vietnamezilor, este cel care nu și-a mai găsit câinele în curte, deși îl ținea legat în lanț. Omul a făcut o cercetare sumară, apoi a chemat poliția.

Cristian Pleșa, proprietarul câinelui: „Au atacat câinele, nu știu, i-au dat cu spray, sau l-au lovit în cap... că era foarte rău. Și după am văzut că era dezlegat din legătoare și pata de sânge acolo, am mers pe urme. În câteva locuri l-a lăsat jos că era greu, a fost foarte gras câinele. Și am mers direct până la o hală, acolo unde stau vietnamezii ăștia."

Carmen Pompaș, IPJ Cluj: „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la fața locului. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și uciderea animalelor fără drept, cu intenție. Se lucrează la administrarea probatoriului".

Proprietarii fermei de pui unde lucrează vietnamezii nu au vrut să comenteze situația. Și nici muncitorii nu au avut voie să iasă din clădire ca să dea declarații. La fermă de pui din Gilău lucrează 30 de muncitori din Vietnam. Localnicii spun însă că în ultimele luni mai mulți câini au dispărut, în mod suspect, din zonă.

Localnic: „Băiatul ăsta avea vreo 20 de câini. De când au venit ăștia au dispărut toți. O mai rămas unul încă m-am mirat cum de numai un câine este."

Localnic: „I-am văzut prin sat pe la magazine. N-am auzit să facă prostii, să facă nu știu ce...Am rămas așa oarecum...om rămâne și fără câini de acum".

Localnic: „Nu este normal așa ceva. L-a găsit în frigider la ei, în lada frigorifică. Foarte urâtă chestia asta,să mănânci un câine"

Deocamdată polițiștii nu au vreun suspect în acest caz. Și așteaptă ca medicii veterinari să spună de la ce animal provine carnea găsită în frigiderul vietnamezilor.