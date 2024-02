Vine Permisul de conducere digital. Va fi valabil în toată Uniunea Europeană. Ce presupune noul act

În cadrul comisiei pentru transporturi și turism din Parlamentul European se dezbat normele privind introducerea unui permis de conducere digital valabil în întreaga Uniune Europeană.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), membru în comisia pentru transporturi, a transmis că pe lângă propunerea de modernizare a normelor privind permisele de conducere se dezbat și noile dispoziții pentru a facilita aplicarea normelor de circulație la nivel transfrontalier.

„Anul trecut, peste 20 000 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din UE, iar majoritatea victimelor au fost pietoni, bicicliști și utilizatori de scutere și motociclete. Noile norme vor îmbunătăți siguranța pentru toți participanții la trafic și vor ajuta UE să își realizeze - fără decese pe drumurile din UE până în 2050.

Ele vor pregăti mai bine conducătorii auto pentru vehiculele cu emisii zero și pentru conducerea pe drumurile urbane, alături de un număr tot mai mare de biciclete și vehicule cu două roți, precum și de pietoni. Acestea vor permite, de asemenea, tinerilor conducători auto să dobândească experiență prin intermediul unui sistem de conducere acompaniată - începând cu vârsta de 17 ani, tinerii vor putea învăța să conducă și vor putea obține un permis de conducere.

Cei care au împlinit vârsta de 17 ani vor putea să conducă singuri după împlinirea vârstei de 18 ani și să lucreze ca șoferi profesioniști de îndată ce un anumit loc de muncă permite acest lucru. Acest lucru va contribui la abordarea penuriei actuale de conducători auto", a transmis Falcă.

Pe de altă parte, europarlamentarul PNL a subliniat că „propunerea privind permisele de conducere modifică legislația UE existentă și se inspiră din cele mai bune practici deja în vigoare în mai multe state membre".

„Un obiectiv-cheie al noilor norme va fi îmbunătățirea siguranței rutiere, prin măsuri care includ:

-o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru conducătorii auto începători după trecerea testului și o normă de toleranță zero pentru conducerea sub influența alcoolului. Acest lucru este esențial deoarece, chiar dacă șoferii tineri reprezintă doar 8 % din totalul conducătorilor auto, 2 din 5 coliziuni mortale implică un conducător auto sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani;

-oferirea posibilității tinerilor de a-și susține testul și de a începe conducerea acompaniată de autoturisme și camioane începând cu vârsta de 17 ani, pentru a dobândi experiență de conducere auto;

-adaptarea formării și testării conducătorilor auto pentru o mai bună pregătire a acestora cu privire la prezența utilizatorilor vulnerabili pe șosea. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea siguranței pentru pietoni, bicicliști, precum și pentru utilizatorii de scutere electrice și biciclete electrice, pe măsură ce UE trece la o mobilitate urbană mai durabilă.

În final, pentru a simplifica recunoașterea permiselor de conducere între statele membre, Comisia propune introducerea unui permis de conducere digital, în premieră mondială.

Înlocuirea, reînnoirea sau preschimbarea unui permis de conducere vor fi mult mai ușoare, deoarece toate procedurile vor fi online. În aceeași ordine de idei, pentru cetățenii din țări din afara UE cu standarde comparabile de siguranță rutieră va fi mai ușor să își schimbe permisul de conducere cu unul UE", a transmis Falcă.