Violator ucis de o fată de 16 ani pe care a încercat să o agreseze sexual

Crimă într-un apartament din Piatra Neamț, noaptea trecută. Un bărbat de 30 de ani a fost găsit mort în casă înjunghiat.

Totul ar fi inceput dupa ce adolescenta care fugise de acasa, l-ar fi cunoscut pe barbat pe facebook. Aceasta era in cautarea unui loc de munca, iar barbatul (victima) s-ar fi oferit sa o ajute. Noaptea trecuta, in jurul orei 1, barbatul cu numele Hess, ar fi chemat-o pe tanara in apartamentul lui de pe str. Mihai Eminescu, pentru a-i spune si a discuta ce loc/locuri de munca a gasit pentru ea. Odata ajunsa in apartament, barbatul ar fi inceput sa-i faca fetei avansuri sexuale, iar la un moment dat, ar fi incercat sa o violeze. Aceasta a pus mana pe un cutit cu care l-a injunghiat pe presupusul agresor sexual, ranile fiindu-i fatale acestuia.

Dupa comiterea faptei, fata a sunat la 112, a anuntant ce s-a intamplat, insa nu a putut spune exact unde se află. In scurt timp, politistii au localizat locul apelului telefonic si au cerut ajutorul pompierilor si jandarmilor pentru a intra in apartament, prin spargerea usii. In jurul orei 2, pompierii au ajuns la fata locului si au deblocat usa. In interior a fost gasit barbatul dandu-si ultima suflare, chiar langa usa de la intrare. In sufragerie era si tanara, aflata in stare șoc, aceasta primind ingrijiri de la echipajele medicale.

Ea a explicat ca nu a putut deschide usa, pentru ca barbatul o încuiase pe interior si nu stia unde a pus cheia. La acest moment, la Parchetul Neamt au loc audieri, cercetarile fiind in desfasurare. Revenim. Stire in curs de actualizare.

Conform unor noi informatii pe surse, apartamentul era inchiriat de barbat si la mijloc ar putea fi vorba si despre o afacere cu prostitutie si trafic de persoane.

Reprezentanții poliției au spart ușa unui vecin dintr-un bloc de locuințe din Piatra Neamț căutând o femeie sechestrată. După ce autoritățile s-au lămurit că este o greșeală, au spart ușa de vis a vis și atunci l-au descoperit pe tânăr într-o baltă de sânge moment în care au chemat salvarea de urgență. Vecinii povestesc că băiatul era un om liniștit, nimeni nu își explică ce să întâmplat, nu s-a auzit gălăgie, iar cei din bloc nu ar fi văzut că băiatul să aibă o iubita oficială.

Surse citate de Antena 3 au descoperit că băiatul ar fi chemat o tânără de 16 ani căreia i-a promis că o angajează și ar fi încercat să o violeze, apoi ea vrând să se apere l-ar fi înjunghiat.