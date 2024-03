Yuval Harari, istoricul de succes, care a scos in trecut doua carti - "Sapiens" si "Homo Deus" - ideolog al Forumului Economic de la Davos si consultant personal al lui Klaus Schwab si consilier al elitelor globaliste, a publicat recent doua volume destinate indoctrinarii copiilor, sub titlul: "Unstoppable Us" (Suntem de neoprit) - "Cum au preluat oamenii lumea" (vol 1) si "De ce lumea nu e corecta" (vol 2).

Harari se adresează, dupa cum spune, copiilor si educatorilor, pentru a le (ras)talmacii atat trecutul dar mai ales viitorul. El spune ca viitorul este pentru prima data in istorie total necunoscut si ca nu se stie cum va arata lumea peste 10 ani, asa ca el consideră ca aceasta noua generatie trebuie pregatita ca sa inteleaga schimbarile climatice, inteligenta artificiala, dar mai ales razboiul cu care mai mult ca sigur ca se vor confrunta. Harari este consvins ca inteligenta artificiala si transumanismul vor fi la putere in cativa ani si ca omul cum il cunoastem noi astazi va deveni istorie, ca si umanitatea bazata pe evolutie.