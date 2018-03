Călin Popescu Tăriceanu, nou dosar pentru fals în declarații

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declinat competența soluționării dosarului 616/P/2017, în favoarea PÎCCJ, lucrare care se referă la infracțiunea de fals în declarații, comisă în anul 2010 de actualul președinte al Senatului României, Călin Popescu Tăriceanu.

Prin ordonanța cu același număr, emisă în 20.02.2018, Constantin Irina, procuror în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA, constatând că "infracțiunea de fals în declarații nu este de competența Direcției Naționale Anticorupție, ci, având în vedere calitatea persoanei reclamate, aceasta este de competența Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție".

Dosarul 616/P/2017 a fost înregistrat la DNA, în urma unei plângeri depuse la sfârșitul anului trecut (13.12.2017), de medicul german Vladimir Atanasie Marinescu, prin care acesta îl acuza pe Tăriceanu că, în calitate de deputat liberal, și-a falsificat declarația de avere pe anul 2011. Conform documentelor depuse de medicul german, la vremea aceea, Călin Popescu Tăriceanu ar fi omis să treacă în declarația de avere, că în august 2010, ar fi beneficiat, împreună cu familia sa, de un concediu gratuit, oferit de familia Tudor (Daniel și Doina) în vila acestora din localitatea Izmir, Turcia, și de o croazieră pe iahtul Tudor. De menționat că atât Daniel Tudor (fost președinte ASF), cât și Doina Tudor (ex-senator PNL), cercetați în arest la domiciu, au fost trimiși în judecată, în 2016, de procurorii DNA pentru fapte de corupție.

Plângerea pe care o redăm mai jos, este numai una dintre sesizările adresate de medicul Vladimir Marinescu instituțiilor de forță ale țării, prin care acesta descrie amănunțit modul în care funcționa gruparea de crimă organizată din cadrul Partidului Național Liberal.

"Catre

Doamna Procuror Sef al Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi

Doamna Procuror Sef,

Subsemnatul Dr. Vladimir Atanasie Marinescu, identificat cu pasaportul german seria ..., anexat in copie, cu domiciliul ales in Germania la avocat RA Ada Haefemeier cu sediul in ..... Berlin, Germania, cu avocat de corespondenta in Romania, la domnul avocat Sorin - Ovidiu Anghel - Baroul Bucuresti, adresa .... Bucuresti, in temeiul dispozitiilor art. 289 c.p.p. / si repectiv 290, formulez prezenta

PLANGERE

impotriva domnului Calin Popescu-Tariceanu, Presedintele Senatului Romaniei, pentru fals in declaratia de avere 2011, la momentul savarsirei faptei, deputat in Parlamentul Romaniei

va aduc la cunostinta urmatoarele fapte :

domnul Calin Popescu-Tariceanu, in calitate de deputat, a omis prin fals in declaratia de avere din anul 2011, inregistrata la data de 09.06.2011 cu numarul de inregistrare 140, Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor, anexata si fiind conform cu cea depusa

si de regasit in baza de date " declaratii de avere 2011, Camera deputatilor " sa treaca la punctul VI, pagina 4, - cadouri, servicii sau avantaje a caror valoare individuala depaseste 500 Euro.

In vara anului 2010, luna august, domnul deputat Calin Popescu-Taricenu, impreuna cu sotia, doamna notar Ioana Tariceanu, azi Ioana Valmar ( martor) cat si cu fiul acestora , au beneficiat gratis de un concediu la invitatia doamnei Doina Anca Tudor ( martor ) si

Daniel George Tudor ( martor), in vila acestora din Ilica, Izmir, Turcia cat si de o croaziera cu iahtul TUDOR. Atat iahtul cat si vila au fost dobandite in anul 2009. Vila este trecuta in declaratiile de avere a sotiilor Tudor, iachtul Tudor ( valoare 6 milioane

Euro) a fost omis."

Corupție pe stil nou cu vilă la mare și iaht

"Tot in anul 2010, intre 17-24 martie, l-am insotit in China pe domnul Daniel George Tudor, anexez copie viza R.P. China din pasaportul subsemnatului. Insotiti am fost si de domnii Cosmin Ion llina, administrator in firmele domnului Tudor ( s.c. Office Vera Unu srl, s.c. RlA srl ) cat si de domnul Vlad Alexandru (martor).

Anterior, in luna ianuarie / februarie 2011 domnul Daniel George Tudor a mai intreprins o calatorie in China insotit fiind de doamna Doina Anca Tudor ( azi divortati ) si de doamna Ramona Gunata (martor), din 2014 Ramona Tudor prin casatorie cu domnul Daniel George Tudor. In ambele calatorii, scopul a fost procurarea de material si mobilier pentru fostul sediu ARDAF cat si mobilier pentru vila din Turcia.

De mentionat ca subsemnatul, 17 luni de zile am fost non stop pe santierele domnului Tudor, anume strada Stirbei Voda 6, Bulevardul Primaverii 29 si Tepes Voda 53, toate in Bucuresti si am am avut o legatura foarte stransa si prietenoasa cu familia Tudor, astfel

afland direct de la Daniel George Tudor multe "secrete" proprii cat si modul de derulare.

In China, la sfarsitul zilnic al maratoanelor de cumparaturi materiale de constructii si mobilier, stateam de vorba cu domnul Tudor in hotel. Printre altele, redau mot a mot cuvintele domnului Tudor : " doctore, au trecut vremurile cand puteai sa corupi politicieni cu o plimbare pe Snagov cu salupa si o friptura, acum ai nevoie de vila la mare si iaht".

Tender șantajat să vândă ARDAF

"La aceea vreme nu stiam ca presiunea referitor la mobilier destinat pentru vila din Turcia era cauzata prin vizita familiei Tariceanu fiind deja pentru august 2010 stabilita. Abia la agentul vamal din China, domnul Tudor a avut un puseu de nervi ca vaporul ajunge prea tarziu si nu se mai incadreaza cu mobilatul vilei pana la venirea contairelelor in Constanta. Asa am aflat de la domnul Tudor care mi-a spus clar ca totul ii datoreaza domnului Tariceanu si datorita dansului Angela Toncescu, din directoare sc RA1 srl, fosta firma a familiei Tudor si vanduta pachet cu ARDAF catre fondul ceh PFF, a fost numita sefa CSA. ( eu accept oricand si la orice ora testul poligraf, domnul Tudor il refuza cu siguranta ). Toate aceste aspecte le enumar numai pentru o mai buna intelegere, fiind subiectul unei plangeri separate impotriva Daniel George Tudor, Doina Anca Tudor, Angela Toncescu si altii, numindu-l pe domnul Ovidiu Tender martor. Acesta a fost santajat "ori e de acord sa vanda ARDAF-ul cehilor ori intra in faliment si pierde

totul".

Facturi false pentru mobilierul sechestrat

"Mobilierul a sosit in Constanta, apoi cu facturi false emise de Cosmin Ion Ilina, intarziat au fost incarcate in doua TIRuri din Turcia, au trecut vama Romania Bulgaria, dar in Turcia cele doua TIRuri au fost in vama oprite. Facturile nu au fost recunoscute de catre

vama din Turcia, Cosmin Ilina nu a reusit, la toate telefoanele acide ale doamnei si domnului Tudor care se aflau deja in Turcia sa rezolve situatia prin facturi noi, astfel marfa a fost data in vama jos din TIRuri si sechestrata. Cu greu, dupa o saptamana / 10 zile, Cosmin Ilina a trimis un nou set de facturi in urma carora marfa a fost eliberata.

Am enumerat cele de mai sus, pentru a arata ca nu prietenia fata de familia Tariceanu era cauza nervilor si injuraturilor familiei Tudor referitor la sechestrarea si implicit intarzierea mobilei, ci devotamentul si slugarnicia fatisa a lui Tudor, care avea un singur scop : corupere si servilism, unde acesta dorea la aceea vreme sa intre in politica / administratie cu alegerile din 2012 impreuna cu Doina Anca Tudor, domnul Calin Popescu - Tariceanu fiind la aceea vreme si presedintele PNL."

În ecuație apare și Sebastian Vlădescu

"La doua zile dupa plecarea familiei Tariceanu au venit oaspeti noi, tot bine planuit cum este caracterul domnului Tudor, adica pe baza de interes cu bataie lunga, oaspetii se numeau domnul Sebastian Vladescu (martor) impreuna cu partenera de viata.

Faptul ca domnul deputat Calin Popescu-Tariceanu nu a trecut acest concediu gratis de la un controversat om de afaceri ca Tudor dar si cu increngaturi PNL Buzau si Bucuresti este inacceptabil pentru un demnitar care trebuie sa vegheze la democratia Romaniei si la combaterea coruptiei. Chiar daca ar fi platit acest sejour familiei Tudor, ce cu siguranta nu se regaseste in declaratia veniturilor din 2011 ale familiei Tudor, domnul Calin Popescu-Tariceanu, fiind invitat si la restaurant de catre Tudor, aceasta suma de 500 Euro este depasita oricum."

Penetrarea și slăbirea sistemului

"Atrag atentia, ca este obligatorie o distanta clara si transparenta fara a lasa loc de interpretari intre un demnitar, aici deputat Parlamentul Romaniei dar si presedintele partidului PNL in relatia cu oameni din mediul de afaceri, sfera in care numai interesul personal si banul dicteaza. Nimic nu este gratis pe aceasta lume si oricum nu ce vine din partea familiei Tudor. Familia Tudor sunt cunoscuti pentru penetrarea sistemului si slabirea acestuia prin numirea din umbra sau directa a persoanelor lui loiale in pozitii cheie pentru a putea astfel sa aiba controlul asupra acestora."

"Enumar cateva cazuri, tocmai penflu a arata gravitatea acceptului unui sejour gratis de catre deputatul si seful partidului PNL, domnul Calin Popescu-Tariceanu.

1) Tudor nas de cununie a farniliei Laura si Teodor Atanasiu, la aceea vreme ministru PNL in cabinetul Tariceanu.

2) Angajarea doamnei Laura Atanasiu la ARDAF de catre Tudor.

3) Punerea gratuita la dispozitia familiei Atanasiu in imobilul din strada Aron Cotrus 53, scara B, etaj 1, Bucuresti pentru doi ani, apartament cumparat de firma sc RAI srl a familiei Tudor, vanduta la pachet cu ARDAF unui fond cehesc.

4) Angajarea doamnei Atanasiu la CSA/ASF.

5) Angajarea doamnei Luiza Scutaru la CSA/ASF via doamna Angela Toncescu.

6) Nasi de cununie a fiicei domnului Daniel George Tudor, Jacqueline Tudor cu Bogdan Niculae fiind persoane din PNL Buzau si Bucuresti, anume familia Dan Motreanu si Cristinel Bigiu.

7) Punerea la dispozitie, tot gratis, a unui Porsche Cayenne cu numere de America domnului Dan Motreanu pentru a nu bate la ochii ( ...este masina unui prieten ).

8) Doamna Daniela Motreanu, tot angajata ASF via Daniel George Tudor.

9) Invitatie la Paris 2010 pentru domnul Dan Motreanu pentru transplant par, unde Tudor a platit la negru fara factura pentru amandoi 17.000 Euro, laudandu-se la revenirea in

Romania "ce repede l-a inromanizat pe medicul francez care a acceptat cei 17.000 Euro fara factura si TVA"

10) Cristinel Bigiu folosind un Audi Q5, B-13 RIA pana la retinerea lui, masina fiind tot dupa metoda " masina imprumutata de la un prieten"

11) Erland Cocei, cumnat cu Tudor pana la finele anului 2013, sotul doamnei dr. Diana Cocei, nascuta Stavarus, sora cu doamna Doina Anca Tudor, fost deputat de Buzau, este recomandat si nominalizat de Tudor prin acte grave de coruptie si trafic de influenta sa ajunga pe scaunul de vice ASF pe care trebuia sa il elibereze, deci totul sa ramana in familie. Sotii Tudor au tinut secret gradul de rudenie fata de Erland Cocei, care a lucrat la BNR, dar nu ca vicepresedinte de banca timp de 16 ani cum afirma domnul Tudor fara sa mentioneze gradul de rudenie. ( stenograme, declaratii TV dupa eliberarea din functie)

Dovada savarsirii o fac in prima faza cu inscrisuri, martori si planse foto.

Martori :

a) Notar Ioana Valmar, martor, ......., Bucuresti

b) Doina Anca Tudor, martor, ......, Bucuresti

c) Daniel George Tudor, martor, .... Bucuresti

d) Cosmin Ion Ilina, martor, ...., Bucuresti

e) Sebastian Vladescu, martor, adresa necunoscuta

Semnatura Vladimir Marinescu

prin fax avocata RA Ada Haefemeier si originale prin posta "

Eduard Ovidiu Ohanesian