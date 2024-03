Misterul "Oamenilor în albastru" din atacurile de la mall-ul din Moscova. Noi date explozive despre posibila implicare a FSB în atacurile teroriste

Reprezentanții PNL-PSD au reacționat masiv împotriva rețelei de socializare Tik Tok pe care vor s-o interzica in România, asa cum e interzisa si in unele state occidentale la nivel de institutii ale statului. Problema politică este că pe Tik-Tok, adversarul numarul 1, AUR, își promovează intens mesajele. Se ia în calcul în acest sens reglementare Tik-Tok.