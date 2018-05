Procurorul Portocala, mana in mana cu mai multi camatari! Cum a obtinut un teren in Prahova

Un denunt-bomba a fost depus la Parchetul de pe langa Inalta Curtea de Casatie si Justitie. Dupa ce saptamana trecuta DNA a cerut Inaltei Curti redeschiderea dosarului in care Mircea Negulescu, fostul procuror Portocala, este acuzat ca ar fi obtinut prin fals un teren pe care isi construieste o vila, un om de afaceri din Prahova a depus la Parchetul General un denunt in care arata ca detine dovezi ca mai multi magistrati, politicieni si oameni de afaceri din Ploiesti au achizitionat fraudulos terenuri pe raza judetului Prahova.

Mircea Negulescu, intre 2014 si februarie 2017, in calitate de procuror al DNA Ploiesti si, anterior, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel din acelasi municipiu, si-a construit o casa in satul Strejnicu, din comuna Tirgsorul Vechi, judetul Prahova, pe un teren obtinut fraudulos, interpunandu-l pe fiul sau, Dragos Alin Negulescu. Astfel, pe baza unor inscrisuri cunoscute a fi false, Primaria comunei Tirgsoru-Vechi, prin expunerea de motive, si consilierii locali, prin decizie, au aplicat abuziv legislatia privind acordarea unor facilitati tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, concesionandu-i, pe o perioada de 90 ani, fiului procurorului Portocala o suprafata de teren cu destinatie rezidential - constructie casa.

Pentru a se face dovada domiciliului in acea localitate, s-a incheiat un contract fictiv de inchiriere locuinta, intre o proprietara batrana, nevazatoare, si Negulescu Junior. Denuntatorul sustine ca batrana nu si-a dat vreodata acordul ca Dragos Negulescu sa-si stabileasca domiciliul la ea in casa si nici nu a semnat contractul de inchiriere. „Este posibil ca actul juridic sa fie semnat, in locul titularei, de fiul acesteia, Stefan, fost ofiter de politie, acum pensionat, aflat in relatii de prietenie cu procurorul Negulescu Mircea, caruia, in timpul activitatii, ii inmana „fisicuri cu bani„", scrie denuntul datat 1 mai 2018.

Uzand de contractul de inchiriere, Dragos Negulescu a obtinut o carte de identitate in care are domiciliul in Tirgsorul Vechi.

● „Procurorul Negulescu Mircea nu are acte justificative pentru materiale, manopera lucrari si alte prestari servicii, iar cele pe care, totusi, le-a procurat, sunt false: anumite facturi au fost achitate de numitul VALCEA ION, camatar din Comarnic, indeosebi tabla acoperisului marca WETTER BEST, pe care acesta a achitat-o firmei SC DEPACO SRL Baicoi

● alte lucrari si plati au fost facute de camatarii CANTEMIR NICOLAE VASILE si MELIU din comuna Barcanesti ● VLAD CONSTANTIN, zis „SOMERU' ", caruia NEGULESCU MIRCEA i-a cerut sa-i cumpere materiale.

Nota: redau, dintr-o inregistrare audio, afirmatiile din luna ianuarie a.c. ale lui VLAD CONSTANTIN:

(V.C-tin.) - Geamurile i le-a facut Bacanu (n.n. - de la casa construita de Negulescu Mircea in sat Strejnicu, comuna Targusorul, judetul Prahova)...

(V.C-tin.) - Fierul beton mi l-a cerut mie.

(V.C-tin.) - A modificat proiectul fara avize / autorizatii (n.n. - la casa din Strejnicul)...Casa a fost facuta de camatarii Cantemir si Melinte. Nu are acte justificative, niciunul!

Mentionez ca VLAD CONSTANTIN, alias „SOMERU' ", care a facut DENUNTURI la cererea magistratului, a mai afirmat ca procurorul i-ar fi cerut sa evite anumite nume, printre care cel al lui CANTEMIR NICOLAE VASILE din Barcanesti, jud Prahova", se mai precizeaza in documentul depus la Parchetul General.