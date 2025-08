Un doctor de la Harvard dezvăluie trei obiecte toxice din dormitor: „Aruncă-le cât mai repede!"

Vulcanul Kraseninnikov din peninsula Kamceatka din Rusia a erupt pentru prima data in peste 450 de ani, la cateva zile dupa ce un cutremur puternic a

Un medic de la Harvard a atras atenția asupra a trei obiecte toxice care s-ar putea afla in dormitorul tau și pe care ar trebui sa le elimini imediat.

Cartofii sunt unul dintre alimentele de baza ale lumii, cultivati pentru prima data cu mii de ani in urma in regiunea Anzilor din America de Sud, inai

Pe data de 22 mai 1960, sudul statului Chile a fost zguduit de cel mai puternic cutremur inregistrat vreodata in istoria seismologiei. Seismul, cu epi

Cele mai mari companii din SUA au investit 155 de miliarde de dolari in dezvoltarea inteligenței artificiale in acest an, mai mult decat a cheltuit gu