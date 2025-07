Manipularea băncilor centrale implicate de suveica Obama-Trump au dus bancnota Rezervei Federale în pragul dispariției și nimeni nu poate face nimic în această privință!

Se știe încă din vremea lui Thomas Jefferson că monedele fiduciare și băncile centrale au întotdeauna același rezultat: mai întâi prin inflație, apoi prin deflație, orice valoare a monedei este extrasă și deturnată de băncile vinovate responsabile. Băncile împart câștigul cu guvernul, indiferent de forma pe care o ia acesta. Moneda utilizată în aceste scopuri venale se prăbușește inevitabil.

Așadar, nimic din toate acestea nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Acesta este rezultatul inevitabil al permiterii băncilor centrale să emită monede fiduciare și, așa cum explică acest articol convingător, deși oarecum tehnic, suntem din nou în aceeași situație în care ne-am aflat în timpul Marii Depresiuni, scrie Washington Economics.

Tarifele lui Donald Trump sunt o încercare disperată de a strânge fonduri imediate pentru operațiunile corporației sale, în detrimentul consumatorilor, dar acești consumatori sunt deja la pământ. Este exact aceeași situație ca în cazul Legii tarifelor Smoot-Hawley din 1930. O repetare exactă.

Tarifele Smoot-Hawley au prăbușit economia acestei țări și au declanșat un efect de domino la nivel mondial. De ce ne-am aștepta la un alt rezultat dacă repetăm aceeași greșeală? Oamenii disperați să găsească o oportunitate de investiție se înghesuie pe piața bursieră, care este umflată artificial, exact ca în 1929.

Dar mai întâi, să ne oprim un moment la „sfaturile tacite" ale lui Elon Musk, Warren Buffet, Jeff Bezos, Bill Gates și Jamie Dimon, care au vândut toate părți importante din acțiunile private pe care le dețineau în propriile companii și au cumpărat aur, argint, terenuri și orice alte active fizice pe care le-au putut achiziționa folosind bancnote ale Rezervei Federale.

Acest lucru ar trebui să vă spună că atât acțiunile, cât și moneda dvs. sunt fără valoare și că nicio persoană sănătoasă la cap nu ar trebui să vândă o casă, un teren sau orice altceva de valoare reală în acest moment. De ce? Pentru că ați pierde activul fizic real și ați rămâne cu nimic altceva decât o grămadă de hârtie fără valoare în schimb, mai scriu ziaristii publicatiei.

În schimb, dacă așteptați prăbușirea, veți putea să vă achitați orice ipoteci sau datorii cu aceeași hârtie fără valoare, la orice rată a dobânzii pe care o aveți în prezent - ceea ce va fi astronomic mai bun decât orice ofertă disponibilă pentru oricine încearcă să obțină un nou împrumut. Deci, nu numai că casa, terenul și aurul dvs. valorează mult mai mult, dar chiar și împrumutul dvs. cu dobândă fixă și dobândă mică devine un activ într-o astfel de situație.

Donald Trump vă va oferi o plată unică de 1,1 milioane de dolari pe gospodărie, care probabil va veni sub forma unui cec simplu prin poștă. Această plată va fi promovată ca o returnare a banilor care vi se datorează, și asta este adevărat. De fapt, este un procent mic din banii care vi se datorează.

Ceea ce nu vi se va spune este că acceptarea voastră inocentă a acestei plăți parțiale - care este literalmente o nimica toată în comparație cu ceea ce vă datorează băncile și corporațiile - va fi prezentată în mod eronat ca acceptarea voastră a unei oferte de lichidare a datoriilor nedeclarate și nedivulgate. De fapt, ei vă datorează aproximativ 38 de milioane de dolari fiecăruia, și aceasta este doar o despăgubire pentru argintul pe care l-au furat în 1934 - și nu este o despăgubire în natură, ceea ce o face și „inechitabilă".

Ceea ce Donald Trump fie nu știe, fie nu vrea să explice, este că această plată „Last Hurrah" va fi sfârșitul absolut și definitiv al bancnotei Rezervei Federale ca specie de monedă. Pe măsură ce toată lumea se grăbește să cumpere o mașină nouă sau să achite o ipotecă pe care nu o datorează sau pur și simplu merge să-și facă tratamente dentare folosind această mană cerească, va urma o hiperinflație de un fel nemaiîntâlnită de la Republica de la Weimar.

Asta pentru că banii sunt ca îngrășământul. Dacă folosești suficient, plantele prosperă; dacă folosești prea mult, plantele mor. Afluxul brusc al acestui „credit privat de consum" într-o piață deja înfometată va crea un boom urmat de un colaps. Din perspectiva domnului Trump, el se descotorosește de o mare parte din datoriile companiei sale la un preț foarte, foarte mic. El va plăti 1 dolar și va șterge 37 de dolari din datorii. Ce director de companie nu ar aprecia astfel de șanse? De asemenea, el scapă de enervantele bancnote ale Rezervei Federale, care sunt dovada crimelor comise împotriva noastră, a tuturor.

Trump ar putea chiar să obțină un grad de credibilitate de genul „Am încercat să fac ceea ce trebuie", dar asta nu va depăși reacția „Este un idiot complet". Și oamenii își vor aminti de „Operațiunea Warp Speed", care a avut un mod de operare și un rezultat similar. Dacă intenționați să vindeți o proprietate, așteptați până când puteți schimba ceva de valoare cu ceva de valoare, în loc să schimbați un activ real cu o grămadă de bani fără valoare.

În schimb, dacă doriți să cumpărați o proprietate, cel mai bine este să așteptați și să amânați și acest lucru, deoarece în prezent piața este extrem de supraevaluată ca urmare a cumpărăturilor excesive ale miliardarilor. Piața imobiliară este susținută artificial și, pe baza afluxului de credite Last Hurrah care intră pe piață, prețurile ar putea fi susținute pentru o perioadă scurtă de timp după ce acestea vor fi acordate. Inevitabil, prețurile locuințelor vor scădea drastic și vor atinge nivelul minim, rămânând la acest nivel pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru va afecta grav americanii în vârstă, a căror cea mai mare investiție și cel mai mare activ din viață tinde să fie casa lor.

Prăbușirea pieței imobiliare va fi rezultatul supraconstrucției (nu la fel de gravă ca în China, dar suficient de gravă), inflației, creșterii impozitelor și scăderii cererii consumatorilor. Geniile la putere au reușit să provoace o prăbușire a populației în același timp cu prăbușirea monedei. Ieșirea generației baby boomers din etapa consumului privat a dus inevitabil la o scădere a construcțiilor noi și a generării de noi ipoteci, pur și simplu pentru că sunt mai puțini oameni în generațiile următoare - prin urmare, cererea de case este mai mică.

Mai puțini oameni și familii mai mici înseamnă o cerere mai mică pentru toate în general. O cerere mai mică înseamnă o contracție a întregii economii și, de data aceasta, prăbușirea va fi atât de severă încât nimeni și nicio propagandă pe hârtie nu va putea să o ascundă. Anglia se află în colaps demografic încă din Primul Război Mondial. America se află în colaps demografic încă din Al Doilea Război Mondial. Și niciun fel de imigrație forțată nu va schimba acest lucru. Din păcate, singurul lucru care ar fi putut și ar fi schimbat în cele din urmă această situație - pacea și abundența - a fost împiedicat de așa-numitul sector al apărării. Ei au nevoie de război pentru a câștiga bani.

Orice nevoie de ei și de „produsele" lor va fi, de asemenea, redusă în mod grosolan și permanent, dar ei nu s-au gândit la asta.

Erau prea ocupați să gestioneze „turma" pentru a-și da seama că fac parte din turmă și depind de ea. La urma urmei, cine are nevoie de un stăpân de sclavi când sclavii sunt morți sau lobotomizați chimic? Capitalismul poate fi mort, dar la fel este și comunismul și toate celelalte „isme". Până când acest lucru se va întâmpla, nu va mai exista nimic numit „economie politică" sau ceva recunoscut ca economie.

Capacitatea de a conduce lumea ca orice altceva decât o colonie militaristă de sclavi va depinde de creativitatea oamenilor vii de a-și dezvolta propriul sistem bancar separat - și asta am făcut. Am observat de la început că nu este nevoie să trecem prin nicio nouă Mare Depresiune, deoarece am învățat deja acele lecții, cunoaștem cauzele și recunoaștem semnele.

Tot ce trebuie să facem este să interzicem băncile centrale, să lichidăm cantități uriașe de datorii odioase și să „întoarcem registrul" - în loc să conducem economia mondială pe partea de datorii a registrului, să o conducem pe partea de credit preplătit deja existentă a registrului.

Singurul rău pe care îl face acest lucru este să pedepsească profiturile băncilor și să le ia controlul asupra fondurilor negre create ilegal. Având în vedere rea-credința, frauda, înșelăciunea și încălcarea încrederii demonstrate de bănci, acestea trebuie pedepsite cu lichidarea și naționalizarea imediată.

Ne-am putea ajuta în plus prin decimarea industriei de apărare și eliminarea sectorului de sănătate cu scop lucrativ. Continuarea investițiilor în modalități „mai multe și mai bune" de a ucide oameni ne conduce la pragul extincției, iar continuarea gestionării sănătății ca sector de afaceri cu scop lucrativ conduce la același rezultat.

Atâta timp cât Trump este angajat să facă treburile murdare pentru Comitetul celor 300 (practic, moștenitorii vechii Companie Britanică a Indiilor de Est), el nu va fi un lider eficient pentru această țară în niciun fel - și nici altcineva promovat de aceleași interese. Problema de bază, mai presus de orice altceva, este că aceste terțe părți nealese, iresponsabile și invizibile au condus spectacolul în spatele ușilor închise și l-au condus în așa fel încât să le convină, încălcând grav încrederea acordată.

Am văzut „roadele" lor în trei secole de războaie și haos pentru profit, în fața colonialismului nemilos și în încercările lor actuale de a dăuna publicului folosind războiul juridic, propaganda, manipulările băncii centrale, „impozitarea privată" și frauda împotriva interesului public.

Ei au jucat chiar un rol central în încercarea de a fura activele Avila Family Trust și ale altor peste 5.000 de trusturi familiale și fundații de drept comun; în 2005, toți știau cine era moștenitorul Avila Family Trust și i-au cedat acestuia împuternicirile lor, dar doar doi ani mai târziu (2007), aceiași jucători necinstiți s-au agățat de bunurile sale și au creat o înțelegere avantajoasă în beneficiul „poporului filipinez" administratorii, în loc de donatorul-beneficiar.