Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii

La jumătatea anului trecut, sătenii din Casa Veche ( comuna Olanu, județul Vâlcea ) au asistat la reparația unui stâlp de înaltă tensiune ( 400kV ) pe sub care șerpuiește strada Morii din localitate

Se pare că, o mașină mai îndrăzneață și mai înaltă se proptise în "infrastructura critică" a țării, punând în pericol integritatea cetățenilor care locuiesc în apropiere

Proprietarul stâlpului agresat, CNEE Transelectrica S.A., autoritățile locale și poliția spun că nu știu nimic despre incident. Transelectrica a primit toate informațiile de la filiala sa din Argeș, care a intervenit la fața locului

Nu se știe ce a fost mai întâi la Casa Veche - stâlpul sau drumul

Uite indicatorul, nu este indicatorul. Poliția Argeș spune că autoritățile nu au cerut aviz de amplasare a indicatoarelor care interzic circulația auto pe strada Morii

Transelectrica afirmă că stâlpul a fost așezat în drum la începutul anilor '70, când strada Morii nu exista. Primarul din Olanu spune că era prea tânăr să-și dea cu părerea.

Noi bănuim că drumul care trece printre picioarele stâlpului care duce sute de mii de volți prin țară, deservea sătenii din Casa Veche de când lumea

Credeați că le-ați văzut pe toate după ce constructorii au așezat sau au uitat câte un stâlp în mijlocul șoselei? Vă înșelați. Ei bine, Dorel de la Transelectrica a întrecut orice așteptări și, probabil, va intra în topul miturilor urbane. Protejată de o lege abuzivă (Legea Energiei și Gazelor Naturale nr.123/2012) care deseori intră în conflict cu Constituția României, CNEE Transelectrica S.A. a reușit performanța de a încăleca o stradă, care face parte din rețeaua rutieră a comunei Olanu, cu un stâlp de 400 de kV. Mai bine zis, stâlpul cu pricina, componentă a Liniei Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Urechești - Domnești, infrastructură critică a României, călărește pur și simplu strada Morii din comuna Olanu, județul Vâlcea. Nu am fi aflat despre această premieră rutieră dacă anul trecut, o un automobil nu s-ar fi proptit în stâlp, rupându-i câteva traverse. Martorii evenimentul ne-au spus că numai o minune a făcut ca stâlpul de înaltă tensiune să nu cadă. Poliția rutieră, Primăria Olanu și Transelectrica spun că evenimentul nu a avut loc.

Și totuși...

Oamenii ne-au povestit că, la jumătatea anului trecut, o echipă de intervenție a Transelectrica s-a deplasat de urgență la borna 353A, în strada Morii, satul Casa Veche din comuna Olanu. Un incident destul de grav fusese raportat la centru. Angajații Transelectrica au constatat că cineva a rupt traversele inferioare ale stâlpului. S-au făcut fotografii, s-a filmat. Angajații filialei Pitești (proprietarul stâlpului fiind Transelectrica S.T.T. Pitești) au fost nevoiți să se cațere pe partea inferioară a stâlpului, pentru a înlocui în mare viteză traversele metalice distruse. Poliția și primăria Olanu nu au înregistrat evenimentul, dar, în scurt timp, pe strada Morii, strada asfaltată care face legătura între alte căi importante de acces în comună, au apărut niște indicatoare care interziceu circulația auto. Apoi, au dispărut. Și tot așa. Cât despre Transelectrica, putem spune că șefii știau despre incident, raportul cu filmările și fotografiile necesare fiind făcut de lucrătorii de la S.T.T. Pitești, dar au făcut tot posibilul să acopere problema. Răspunsul primit de la această firmă, semnat de toți cei cinci membri ai Directoratului, în frunte cu președintele Ștefăniță Munteanu, nu face referire la niciun incident care implică stâlpul 353A din satul Casa Veche/comuna Olanu. Transelectrica aruncă orice responsabilitate asupra Primăriei Olanu, care ar fi construit în anul 2020 o stradă printre picioarele stâlpului purtător de 400.000 de volți. Noi am aflat de la bătrânii locului, că drumul este acolo dintotdeauna, de cînd sătenii se duceau la moara din zonă cu căruțele. În 2020, strada Morii a fost asfaltată printr-o finanțare de la guvern, care este documentată undeva, în Monitorul Oficial al României.

Strada Morii este parte a rețelei rutiere locale din satul Casa Veche

Din informațiile noastre, strada Morii figura în studiile cadastral-istorice, ca drum intern, cu case simple, dotate cu prispă și magazii, după arhitectura rurală tradițională a secolelor XIX-XX. Specialiștii spun că denumirea "Morii" provine de la canalul morii sau morile locale (de apă), amplasate inițial pe cursul pârâurilor Trepteanca sau Urșanca. Traseul actual al străzii Morii corespunde drumului care conecta zona cu morile folosite din vechime la prelucrare a grânelor. Contactat telefonic, primarul din Olanu, Popa Răzvan Florentin, ne-a spus că este prea tânăr să știe de când dăinuie drumul Morii din sat, dar își amintește că, în anii '80, a văzut motoarele morii dezfectate din satul Casa Veche. Drumul exista și atunci, dar nu era astfaltat. Rețeaua rutieră din satul Casa Veche este tipic rurală, cu drumuri de pământ sau asfaltate parțial, adaptate traficului local. Strada Morii este asfaltată și semnalizată pentru circulația auto, din anul 2020. Artera de circulație care șerpuiește printre picioarele stâlpului Transelectrica de 400 kV, face parte din structura stradală a satului Casa Veche, fiind conectată prin drumuri locale cu Strada Livezilor, Strada Ghinești și Strada Bisericii, care dau în drumul principal. Pe strada Morii, în imediata apropiere a stâlpului de înaltă tensiune, există mai multe case locuite. Tot acolo, la mica distanță, mai sunt doi stâlpi de aacelași tip. Pe scurt, strada Morii este parte a rețelei stradale locale din satul Casa Veche și este conectată direct cu celelalte străzi importante din sat, facilitând legătura cu restul comunei Olanu. Presa locală menționa faptul că strada Morii a fost integrată în rețeaua comunală: utilități introduse, iluminat, asfalturi - potrivit programelor PUG/urbanism din anii 2000-2020.

Uite indicatorul, nu este indicatorul

Sub semnătura celor cinci directori principali (plus alți șapte din Consiliul de Supraveghere) care mânăresc transportul de înaltă tensiune în România, Transelectrica ne-a asigurat că, la solicitarea companiei, semnele de interdicție a circulației auto au fost montate în strada Morii chiar de către primărie. Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea are altă părere. IPJ Vâlcea ne-a transmis că nu există în evidențele lor vreun incident sau accident în legătură cu stâlpul de pe strada Morii și că, la verificarea în teren, polițiștii nu au găsit indicatoarele de care vorbește Transelectrica. Mai mult decât atât, administratorul drumului, adică primăria nu ar fi cerut vreodată aviz pentru amplasarea vreunui indicator de interzicere a circulației pe strada Morii. Lipsa avizului de la poliția rutieră Argeș, adică joaca de-a indicatorul, ar fi o explicație pentru incidentul care a dus la avarierea stâlpului.

Sabia lui Damocles este îndoită și ruginită

Așadar, la jumătatea anului trecut 2024, lucrătorii Transelectrica au înlocuit traversele inferioare ale stâlpului 353 A, care atârnă deasupra străzii Morii ca Sabia lui Damocles. Nu le-a mai îngrijit și vopsit nimeni, așa cum se procedează de obicei cu echipamente de acest fel. Chiar după un an, traversele înlocuite nu sunt vopsite, deși de obicei, pentru protecția la coroziune, stâlpii sunt acoperiți cu cel puțin trei straturi protectoare la anumite intervale de timp. Uneori chiar mai des, în funcție zona în care sunt amplasați stâlpii. Ne-am deplasat la fața locului și am observat diferențele de culoare dintre traversele vechi și cele înlocuite. Traversele metalice noi sunt mai deschise la culoare, pe când cele vechi au culoarea gri închis și sunt pe alocuri foarte ruginite, semn că de multă vreme, echipele însărcinate cu întreținerea liniilor de infrastructură critică nu au mai trecut pe acolo. Pe stâlpul buclucaș, Transelectrica a inscripționat următoarele : "353 Urechești - Domnești TSR Lc 75" și au montat o plăcuță albă cu un fulger. Să se știe că este traseu periculos. Că doar se află în imediata apropiere a unor case locuite de oameni. După cum îi spune numele strada Morii, probabil fostul drum al Morii, unde locuitorii transportau pe vremuri cereale și luau înapoi făină, este astăzi asfaltată și inscripționată legal, gata pentru transportul rutier.

Cine minte?

Având în vedere că atât Transelectrica, Poliția, cât și Primăria Olanu ne-au comunicat că habar nu au de incidentul de anul trecut și că răspunsurile acestora se bat cap în cap, credem că este vorba despre o mușamalizare a unui incident grav. Exact ca în povestea cu oul sau găina, nu am putut afla de la responsabilii chestionați ce a fost mai întâi la Olanu - strada Morii sau stâlpul Transelectrica. Cert este că primăria a asfaltat și marcat cu grijă drumul pe care s-a circulat cu automobile și că anul trecut, unul dintre acestea, mai înalt a lovit traversele din zona inferioară a stâlpului. Știm sigur din interior, că incidentul s-a raportat imediat la Transelectrica și că la fața locului au intervenit de urgență lucrătorii care au înlocuit traversele. Există cel puțin un raport și fotografii de la fața locului cu persoanele care au intervenit la stâlp. Probabil că tot atunci, autoritățile locale au amplasat și două indicatoare rutiere (cu interdicția circulației auto), care apar și dispar în funcție de starea de nemulțumire a localnicilor. Având în vedere că, recent, stâlpii Transelectrica de pe traseul Linia Electrică Aeriană (LEA) 220 kV Reșița-Timișoara și de pe traseul LEA 400 kV Roșiori-Gădălin au fost doborâți și avariați de "furtună", ne putem întreba în ce stare erau aceștia și dacă nu cumva era la fel de ruginiți ca cel de pe strada Morii.

Eduard Ovidiu Ohanesian