Un fake news al binomului Gâdea-Ursu: Intalnirea "operativa" a sefilor serviciilor pe cazul "Valiza" era de fapt ziua onomastica a lui Gabriel Vlase. Cozmin Gușă: "Departe de intalnirile de gen ale lui Coldea!"

Marti, la o ora de maxima audientă, Antena 3 a lui Dan Voiculescu, prin vocile lui Mihai Gâdea si cea a lui Adrian Ursu, a aruncat in eter ceea ce s-a vrut o mare bomba de presa. Anume ca, in mare taina, sefii serviciilor secrete, intre care Eduard Helwig de la SRI, Gabriel Vlase de la SIE si Lucian Pahontu de la SPP, ar fi avut o intalnire operativa in care au dezbatut cazul "Valiza", mai precis eșecul acestuia, care nu ar fi reusit sa abata atentia opiniei publice de la adevaratul subiect legat de Augustin Lazar.

Numai ca ceea ce s-a dorit a fi o mare explozie mediatica se dovedeste a fi o mare implozie! Un fâs, un fonfleu de presa, sau cum se spune mai nou, un fake news. Intalnirea "de taina" a fost de fapt prilejuita de serbarea in avans a zilei onomastice a lui Gabriel Vlase (n.n. - 8 noiembrie, Sfintii Mihail si Gavril) si nu a fost deloc de taina, ci la vedere, au participat mai multi politicieni si oameni de afaceri, din mass media etc. Așa e insa cand, orbit de furie si de scaderea masiva in audiente, arunci pe post si rostogolesti ceea ce-ti transmite "statul paralel", acum, nu numai la mare amicitie cu gruparea Dragnea - ca pana nu demult - ci si la butoanele politico-mediatice, prin strategii de acest tip de fake news ca la Antena 3, sau prin plimbarea valizelor cu gogosi prin Parlament, chiar cu mâinile faptuitorului din dosarele DNA.

Referitor la acest voit a fi scandal mediatic, construit in laboratoarele coldiene din subsolurile alambicate ale politicii lui Dragnea, si asvarlit in gurile binomului mediatic Gâdea-Ursu, l-am intrebat pe consultantul politic Cozmin Gușă, care in calitate de strateg al unor politicieni de marca ar putea sa ne decripteze o asemenea tesătură manipulatorie. La ce ar folosi ea, mai precis?

"Legat de marea dezvaluire a conspiratiei sefilor de servicii m-am uitat si eu cu mare atentie si m-am si interesat si pot sa va spun ca de data asta cu siguranta e un fake news. Marea intalnire de conspiratie a fost de fapt un sprit normal pe care seful de la SIE, pe care-l cheama Gabriel, l-a dat in avans de ziua lui onomastica si n-au fost sefi de servicii acolo, au fost politicieni, prieteni, oameni din mass-media, deci departe de a fi ceva asemanator cu ce se intampla nu demult in statul paralel. Si aici pot sa mai spun un lucru, marea multumire, personala, pe care o am, dupa disparitia genului Coldea, este ca acele chiolhanuri de tip securistic in care se hotara soarta in justitie, sau in viata publica, a unora sau altora a disparut, si asta nu-i putin lucru. Normalitatea pe care a introdus-o Helwig, intr-adevar, dupa greaua disparitie a lui Coldea din structura e ceva ce putem aplauda si dupa toate semnele pe care le putem vedea, Gabriel Vlase ii calca pe urme lui Helwig din acest unghi, ceea ce nu poate sa fie decat multumitor pentru noi, in conditiile in care vrem niste servicii secrete puternice, dar care nu intervin nici in actul de justitie, nici in viata publica, ci isi vad de fisa postului acolo unde scrie in final, inainte de semnatura: Servim Patria!", ne-a declarat consultantul politic Cozmin Gușă.

Bogdan Comaroni