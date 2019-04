Gigi Becali cere arbitri străini la meciurile cu CFR Cluj şi dă afară jucători de la FCSB

Gigi Becali cere arbitri străini la meciurile cu CFR Cluj, după ce brigada care a condus partida FCSB - CSU Craiova, cu Ovidiu Haţegan la centru, a anulat un gol echipei gazdă.

"E posibil să avem şanse la titlu dacă avem arbitri străini, acum am dat telefon, am vorbit cu Vali, să ceară la CFR arbitri străini. Dacă nu luăm arbitri străini cu CFR ce să... Când îţi anulează un gol aşa... Gol anulat ca ăsta? Aşa ceva este inadmisibil, înseamnă că e ceva la mijloc. Trebuie să ştim de ce (n.r. - a anunlat golul)", a declarat Becali, la Digi Sport.

El a spus că impresarii prezenţi, duminică, la Arena Naţională, au venit pentru a-l urmări pe Dennis Man. "La Man va fi negociere din zece în zece. Nu mai cer 30, am cerut 40. Nu au oferit 30. Mi-au spus parcă era vorba de 30 de milioane, negociabili A fost 30, am sărit la 40. Nu am ofertă de 30 încă, doar negociere. Îl dau eu şi cu 25. Cu 20 nu-l dau", a adăugat Becali.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-2 (2-2), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii I. Au marcat Hora '8, Man '30 şi Gnohere '71 pentru gazde, respectiv Bancu '23 (penalti) şi Cicâldău '45+2 pentru oaspeţi.

În minutul 55, un gol marcat de Benzar a fost anulat pentru ofsaid.

Gigi Becali a declarat, duminică seară, după victoria obţinută de FCSB în meciul cu Universitatea Craiova, scor 3-2, că gruparea bucureşteană se va despărţi la vară de Florentin Matei şi Adrian Stoian.

"Matei şi Stoian, la vară, salut şi la revedere. Dacă nu prind nici banca de rezerve, ce să faci cu ei? Ce să facă Matei? Să stai degeaba la Steaua?", a spus Becali.

El l-a lăudat în schimp pe Ioan Hora: "A muncit foarte mult".

Gigi Becali a precizat că este foarte mulţumit de prestaţia echipei la meciul de pe Arena Naţională. El a adăugat că FCSB a arătat că este echipă mare, înscriind după ce i-a fost anulat un gol.

"Sunt foarte mulţumit de victorie, foarte mulţumit de joc. Am luat două goluri aiurea, au intrat în prima repriză de două ori în careu şi au dat două goluri. Am controlat jocul total, zic eu. Felicit toată echipa pentru dăruire, pentru muncă. Am înţeles că nu ştie nimeni nici la ora asta de ce s-a anulat golul. Nu am înţeles şi am înţeles că mai avem ceva 11 metri, nu ştiu, să spună Crăciunescu. Pentru ce să fie introdus VAR-ul? Dacă nu vrea arbitrul, nu mai poate VAR-ul să facă nimic. Dacă arbitrul nu vrea. Dacă nimeni la ora asta nu ştie de ce s-a anulat golul. Nimeni! Voi ştiţi? De ce s-a anulat? (...) Îţi anulează Haţegan un gol? Dai alt gol. Îţi anulează încă unul? Mai dai încă unul. Când eşti echipă mare. Şi am demonstrat că suntem echipă mare. Am arătat azi echipă mare", a afirmat Becali.

Becali şi-ar dori o luptă în trei în fruntea clasamentului: "Eu aş vrea să fie lupta în trei. Craiova o poate bate pe CFR, au calitate. Dar şapte puncte sunt cam multe".

Gigi Becali a ironizat liderul CFR Cluj: "Am văzut câte de puternică CFR, a câştigat 1-0 cu noroc".

