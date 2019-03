22 de asociatii din societatea civila ii cer lui Iohannis sa organizeze referendumul pe Justitie si ii sugereaza model de intrebari

22 de asociatii din societatea civila au transmis o scrisoare comuna catre presedintele Klaus Iohannis sa emita un decret pentru organizarea unui referendum pentru Justitie chiar in ziua alegerilor europarlamentare.

Astfel, in scrisoare acestea ii solicita lui iohannis:

"Emiterea unui decret de organizare a unui referendum national privind continuarea luptei impotriva coruptiei si a asigurarii integritatii functiei publice in data de 26 mai 2019" si "Organizarea de consultari cu organizatii ale societatii civile si asociatii profesionale ale procurorilor si judecatorilor pentru a asculta opinii privind formularea uneia sau mai multor intrebari care sa apara pe buletinul de vot la referendum".

Mai multi, membrii asociatiilor au facut si o lista cu cateva sugestii privind formularea uneia sau mai multor intrebari la care romanii sa raspunda in cadrul referendumului solicitat:

"-Sunteti de acord cu inasprirea legislatiei penale pentru infractiunile de coruptie si de serviciu?

-Sunteti de acord ca cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu poata fi alesi in organele administratiei publice locale si centrale pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii?

-Sunteti de acord ca legile justitiei si politica penala a Romaniei sa fie facute exclusiv in Parlament, dupa consultarea si in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia, GRECO si Comisiei Europene prin rapoartele privind Mecanismul de cooperare si verificare?", se arata in documentul citat.

Acestea roaga romanii si ONG-urile interesate sa propuna idei alternative sau sa participe la dezbaterea publica pentru imbunatatirea sau modificarea acestor intrebari, adaugand ca cei care doresc sa isi exprime sprijinul pentru organizarea referendumului pot semna petitia initiata de Reset.

Asociatiile care semneaza scrisoarea sunt: #activAG Pitesti; Actiunea Civica Galati; Aradul Civic; Brasovul Civic; Coruptia ucide; Evolutie in Institutie; Geeks For Democracy; Initiativa Romania; Initiativa Timisoara; Oradea Civica; Procivic Baia Mare; Reactiv Brasov; Reset; #REZISTENTA, #rezist Constanta; #Rezist Ingolstadt. Si eu sunt din Romania; #Rezist MILANO; Stafeta Steagului Uniunii Europene; Umbrela Anticoruptie Cluj; Valea Jiului Society; VeDem Just - Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie si Va Vedem din Sibiu.

Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca este "aproape hotarat" sa convoace referendum in ziua alegerilor europarlamentare, 26 mai, spunand ca este "aproape hotarat", pentru ca e nevoie de o analiza profunda, care la Cotroceni a inceput.