A fost activat PLANUL ROSU de interventie dupa ce un microbuz s-a rasturnat! Zeci de persoane au fost transportate la spital

UPDATE ''Autocarul care efectua transport de persoane a intrat intr-o curba din zona si a derapat, fiind rasturnat pe o parte. Nu sunt decese, nu sunt raniti grav, in microbuz se aflau 22 de persoane din care o persoana ranita mai grav, celelalte au fost duse la spital pentru evaluare. Politia cerceteaza cauzele producerii acestui accident, dar din primele constatari rezulta faptul ca nu a fost adaptata viteza la conditiile de mers. Evolutia este in dinamica, repet, politia cerceteaza cauzele producerii accidentului.'' a declarat Marian Serbescu, prefectul judetului Iasi.

UPDATE: In urma accidentului a rezultat ranirea a 23 de persoane, toate constiente, dintre care 21 au fost transportate la spital. In accident nu au fost implicati copii

UPDATE: Din ultimele informatii pe care reporteriI Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, in microbuz se aflau 25 de persoane. La o curba, soferul a pierdut controlul volanului, rasturnandu-se. Dintre cele 25 de persoane, una a ramas incarcerata, fiind grav ranita. Momentan situatia victimelor este evaluata de echipajul medical.

Stire initiala: In urma cu putin timp, un accident rutier a avur loc in localitatea ieseana Dobrovat. Din primele informatiii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, este vorba despre un microbuz plin cu calatori care s-a rasturnat. In urma apelului la numarul unic de urgenta, s-a decis activarea planului rosu de interventie. La fata locului s-a deplasat si inspectorul sef ISU. In urma interventiei, circa 20 de persoane au fost evacuate, una ramanand incarcerata.