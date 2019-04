A torturat o familie intreaga, cu sange rece! Farsa josnica ce a cutremurat intreaga lume! „Ne este mila...

Tanarul care a sustinut ca este un baiat american dat disparut in urma cu opt ani, pe nume Timmothy Pitzen, s-a dovedit a fi un escroc in varsta de 23 de ani, desi pretindea ca are doar 14 ani. Cu farsa lui josnica, barbatul i-a torturat emotional familia acelui copil care a asteptat timp de mai multe ore rezultatul anchetei.

Fratele escrocului in varsta de 23 de ani i-a cerut scuze familiei baiatului dat disparut de opt ani. El sustine ca escrocul, Brian Rini, are o lunga istorie de infractiuni si minciuni si ca a fost in detentie anterior. Acesta ar avea probleme psihice. „Primea tratament, dar apoi l-a intrerupt si a inceput sa faca din ce in ce mai multe probleme. A petrecut mult timp la o scoala de corectie cand eram copii, iar apoi a ajuns si la inchisoare. Abia ce a iesit din detentie", a spus Jonathon Rini, fratele escrocului.

El a precizat ca nu are idee de unde stie fratele lui despre cazul disparitiei lui Timmothy Pitzen si de ce a pretins ca este acest baiat. In prezent, escrocul Brian Rini, care a pretins miercuri ca este Timmothy Pitzen, se afla in custodia politiei. Inainte de a face 18 luni de inchisoare, pana pe 7 martie, Brian Rini s-a dat drept un tanar in cautarea unei locuinte din Medina Ohio, pretinzand ca are 800.000 de dolari intr-un cont bancar. Dupa ce a vazut o astfel de casa, a intrat prin efractie a doua zi si a dat o petrecere in urma careia a provocat daune de 1.000 de dolari.

In afara de aceasta infractiune, Brian Rini a fost acuzat de furt. Fratele lui, Jonathon, sustine ca tanarul ar trebui sa ramana inchis. Membrii familiei lui Timmothy Pitzen au declarat ca sunt devastati dupa ce acest tanar le-a dat sperante desarte. „Suntem devastati. Este ca si cand am fi trait acea zi ingrozitoare din nou", a spus matusa lui Timmothy Pitzen. Totusi, bunica baiatului disparut a spus ca familia lor nu este furioasa pe acest escroc. „Ne este mila de acest tanar care a simtit nevoia sa pretinda ca este altcineva", a spus ea.

Timmothy Pitzen a disparut pe 11 mai 2011, dupa ce mama lui l-a luat de la scoala intr-o excursie. Femeia s-a sinucis intr-o camera de hotel si a lasat un mesaj in care a precizat ca baiatul nu va fi gasit niciodata si ca acesta „este alaturi de oameni care il iubesc".