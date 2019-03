Andreea Balan sufera de afectiuni grave dupa a doua operatie

Andreea Balan a fost supusa unei noi interventii chirurgicale, la doua saptamani de la stopul cardiac pe care artista l-a suferit in timpul operatiei de cezariena. Solista s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns de urgenta la clinica privata unde a nascut.

Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile. Medicii au descoperit ca s-au format niste hematoame sub operatia de cezariana si a fost nevoie de o noua interventie. Dupa operatie, Andreea Balan a fost imediat externata, semn ca starea ei de sanatate s-a imbunatatit. Andreea Balan, operata de urgenta. Medicul iesean Tudor Ciuhodaru: Este o stare critica

"In urma celor scrise in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am avut o interventie chirurgicala (cu anestezie generala si terapie intensiva) de eliminare a unor hematoame care s-au format datorita operatiei complicate prin care am trecut pe 4 martie cand s-a nascut Clara (operatie cu embolie amniotica si stop cardio respirator, caz foarte, foarte rar). In acest moment ma aflu din nou in spital, deoarece au aparut alte hematoame care trebuiesc operate si eliminate. Astfel de cazuri sunt rare si tin de anticoagularea sangelui in urma operatiei grele prin care am trecut pe 4 martie", a scris Andreea Balan pe Instagram, dupa operatie.

